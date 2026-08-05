За что режим Лукашенко мстит бывшему солисту "Ляпис Трубецкой" Сергею Михалку и где сейчас живет певец, который просил убежища в Украине

Лидера культовых групп "Ляпис Трубецкой" и Brutto Сергея Михалка заочно приговорили в Беларуси к четырем годам колонии общего режима. Режим Александра Лукашенко признал музыканта виновным по делу об "оскорблении президента".

Видео дня

В случае возвращения в Беларусь ему грозит до четырех лет лишения свободы в колонии общего режима, сообщают в "Радио Свобода". А все из-за того, что Михалок много лет открыто критикует белорусские власти, поддержал Евромайдан и Украину, а еще в 2015 году попросил убежища в нашей стране из-за политического давления.

Прокуратура Минска заявила, что музыкант якобы публиковал в YouTube, Facebook и Instagram видео с "негативной оценкой президента Республики Беларусь", высказанной в непристойной форме. Еще в конце июля правозащитный центр "Весна" сообщил о начале судебного процесса, в ходе которого Михалку также инкриминировали "разжигание вражды".

При этом политическое преследование музыканта продолжается уже много лет. После протестов в Беларуси в 2010 году группа "Ляпис Трубецкой" попала в так называемый "черный список", а концерты коллектива в стране фактически запретили. Впоследствии Михалок открыто поддержал демократические протесты 2020 года, неоднократно резко высказывался о режиме Лукашенко и критиковал его действия.

Не менее принципиальной была и его позиция в отношении Украины. В 2014 году Михалок открыто поддержал Революцию достоинства, а песня "Воины света" стала одним из неофициальных гимнов Евромайдана. После этого артист столкнулся со все более сильным давлением в Беларуси и России.

В январе 2015 года Михалок обратился к украинским властям с просьбой предоставить ему право на постоянное проживание. Уже в мае он получил вид на жительство, а в 2020 году был удостоен звания заслуженного артиста Украины.

После начала полномасштабного вторжения России музыкант записывал несколько громких видеообращений к белорусским военным. Он обвинил Лукашенко в том, что тот разрешил использовать территорию Беларуси для атак на Украину, и призвал военных не выполнять преступные приказы.

"Белорусы. Трус и предатель родины! Лукашенко, запустившись, сдал нашу страну сошедшему с ума Путину. Эти два гон**она используют территорию Беларуси для того, чтобы атаковать братскую Украину", – говорил он тогда.

Позже он обратился к ним еще более резко. Музыкант подчеркнул, что каждый человек должен сам делать свой выбор. И военные Беларуси – не исключение, ведь всегда можно отказаться выполнять приказ.

"Х*й вам, вы мне не братья. Вы – ебаный ОМОН, вы не добились успеха в спорте, выучили три-четыре приема. И всё время завидуете людям с образованием. Вы вандалы. Вы умеете только разгонять бабушек и ребят, которые не могут себя защитить. Но здесь, в Украине, вы столкнетесь с такими настоящими защитниками, что вы ох*ете. Трус, трус, белорус, продался Путину. Как увидел украинца – сразу об*срался. Так и будет: либо об*срешься до смерти, либо после. Так и будет с вами здесь", – угрожал он.

Тогда Михалок также возобновил деятельность группы "Ляпис Трубецкой", которая в свое время прекратила существование. Коллектив отправился в благотворительные туры по Европе и Северной Америке, собирая средства в поддержку Украины, а также выступал в украинских городах. В частности, в 2025 году он давал концерты и в Украине.

В последние годы артист почти не дает интервью и значительно реже появляется на публике. Известно, что сейчас он живет в Эстонии вместе со своей спутницей Еленой Ворошило, которая родом из Чернигова. Бывшая жена музыканта, актриса Светлана Зеленковская, вместе с тремя их сыновьями проживает в Польше.

Как писал OBOZ.UA, в 2022 году Ляпис Трубецкой представил украиноязычную версию "Воинов света", перевод для которой создал украинский писатель и военнослужащий Сергей Жадан.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!