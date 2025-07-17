'Ющенко заплакал...' Вдова Поклада перечислила, кто из выдающихся украинцев разделил с ней горе утраты, и раскрыла, почему обижена на Минкульт

Семь дней траура по выдающемуся украинскому композитору Игорю Покладу его жена Светлана пережила в полной тишине. Без громких официальных речей, без государственной поддержки, без публичного признания того веса, который ее муж имел для украинской культуры. Она осталась дома одна – в "их", как она говорит, общем доме – и не перестает разговаривать с Игорем, чувствовать его присутствие, делиться болью и надеждой. Не менее горьким оказалось и осознание: государство отвернулось в самый тяжелый момент.

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В интервью изданию "Гордон" Светлана откровенно рассказала о своих переживаниях, последних днях мужа, а также о прощании, которое прошло без всякого участия Министерства культуры, Союза композиторов или КГГА. "Будто Поклада и не было никогда", – говорит она.

Женщина возмущена, что даже попрощаться с маэстро никто из представителей государственных институтов не пришел, хотя те расположены в нескольких минутах ходьбы от филармонии, где проходила церемония прощания.

Погребение, как рассказала вдова, состоялось на Берковецком кладбище – рядом с матерью Игоря Полада. И хотя государство могло бы настаивать на Байковом кладбище, оно вообще не проявило никакой инициативы. Все – от прощания до организации похорон – взяли на себя близкие композитора, среди которых – продюсер Сергей Перман и друзья семьи из Ворзеля.

Несмотря на равнодушие властных структур, Светлана трогательно вспомнила имена тех, кто не оставил ее саму в самый тяжелый период. Среди них – коллеги, соседи, друзья, а также украинские и зарубежные деятели культуры.

В частности, она поделилась, что на следующий день после прощания ей позвонил третий президент Украины Виктор Ющенко. Их разговор был искренним и очень эмоциональным.

"Василий Иванович Зинкевич не был, но пришел его сын, передал соболезнования. На следующий день позвонил Виктор Андреевич Ющенко, мы долго говорили. Кстати, когда уже Игорю Дмитриевичу было трудно есть, я давала ему чай с медом Виктора Андреевича. Когда он позвонил, и я это рассказала – он заплакал... Тамара Гвердцители написала, что очень плачет от этого известия", – рассказала Светлана Поклад.

В то же время вдова осторожно намекнула, что были и те, кто отстранился от них во время болезни композитора. Однако она не стала выносить "грязное белье" из дома, как когда-то советовал сам Игорь в своих интервью.

Напомним, что прощание с Игорем Покладом состоялось 11 июля в Национальной филармонии Украины на Владимирском спуске, 2. Он отошел в мир иной в возрасте 83 лет после борьбы с тяжелой болезнью. Точную причину смерти близкие Героя Украины не разглашают, однако во время прощальной церемонии Светлана Поклад сообщила, что в начале полномасштабного вторжения они вынуждены были прятаться в подвале во время оккупации, что сильно подорвало здоровье Игоря Дмитриевича.

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