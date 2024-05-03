YAKTAK выпустил новый трек 'Небо' с победителем хит-парада 'МУВ' от 'Сільпо'

В пятницу, 3 мая, украинский певец YAKTAK вместе с CKAYA презентовал новый сингл "Небо". На протяжении 2023 года Радио "Сильпо" вместе с Mastercard проводили хит-парад "МУВ", цель которого – популяризация новой украинской музыки и повышения осведомленности об авторских правах и роялти среди молодых музыкантов.

Еженедельно Фагот отбирал две песни, попадавшие в ротацию на радио "Сильпо". Главным призом хит-парада стала запись общей песни и съемка клипа с украинской звездой, исполнителем YAKTAK. Победу в хит-параде одержал певец CKAYA из Харькова. Об этом сообщила пресс-служба исполнителя.

В песне небо символизирует безграничность, мудрость и вечность. Оно – свидетель всех наших радостей и боли. В треке небо становится лучшим другом и советчиком главного героя, переживающего все падения и взлеты. Он обращается к небесам с просьбой провести его "к мечтам напролом", чтобы препятствия его не остановили. Он верит, что завтра будет лучше, и само небо поможет найти верный путь.

"Небо" – наша общая композиция со CKAYA. Мы написали ее очень быстро, потому что у нас получилась крутая синергия. Этот трек мотивирует двигаться вперед, несмотря на погодные условия и любые трудности. Небеса всегда укажут нам верный путь ", – комментирует YAKTAK.

"Небо – это то, что всегда с тобой стоит только посмотреть вверх. Небо – это хороший образ, дающий эмоции. Небо – лучший психолог. Небо умеет хранить секреты. И лечит только потому, что оно есть", – добавляет CKAYA.

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