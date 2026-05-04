'Я уже попрощался с жизнью'. Валерий Харчишин рассмешил историей о 'предсмертном сообщении' жене из самолета

Лидер группы "Друга Ріка" Валерий Харчишин поделился забавной историей о своем полете на старом самолете украинского производства "Антонов", во время которого он серьезно испугался за собственную жизнь.

Воспоминание музыкант озвучил в проекте "Критиканты", чем рассмешил ведущего – музыкального критика Макса Нагорняка. Речь идет о событиях более пятилетней давности – еще до полномасштабной войны, когда полеты по Украине были привычным явлением, а сам Харчишин находился в браке с Юлией, с которой развелся в 2022 году.

По словам артиста, тогда он летел в Днепр на концерт, тогда как другие участники группы отправились наземным транспортом. Музыкант признался, что полет проходил на старом самолете "Антонов", который произвел на него не лучшее впечатление. Он с юмором вспомнил, что хорошо запомнил собственные ощущения во время перелета.

"Я летел в Днепр. Пацаны сели в бус и уехали, а я полетел. Это был какой-то дряхлый "Антонов". Он трясся так, что у меня даже волосы в носу дрожали. И когда он взлетал, я успел написать жене сообщение: что у нас долгов нет, мои счета такие-то, карточка такая-то... Я уже попрощался с жизнью", – рассказал Харчишин.

Харчишин вспомнил реакцию жены на его "предсмертное сообщение". По его словам, она восприняла ситуацию значительно легче, чем он ожидал.

"Жена прочитала – и там смайлики с реками слез", – отметил певец.

По словам артиста, полет длился около часа, но субъективно казался значительно длиннее из-за страха и напряжения. Он сравнил свои мысли во время перелета с анекдотической ситуацией, когда человек успевает обдумать всю жизнь за считанные секунды.

"Час лететь, а мысли – как в том анекдоте: как любовника застукал муж и он прыгнул с 22 этажа, летел, зацепился за дерево, а, пока летел, думал – никогда не пойду к любовнице; и думает потом: три секунды летел, а такая х**ня в голову лезет. Так же и я – летел и думал, что надо успеть все написать", – добавил музыкант.

