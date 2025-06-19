'Я офигел': Олег Скрипка шокировал суммой, которую платит за коммунальные услуги

Украинский музыкант и фронтмен группы "Вопли Видоплясова" Олег Скрипка признался, сколько платит за коммунальные услуги. По словам артиста, иногда счета доходят до астрономических сумм – и он сам был ошеломлен.

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Во время интервью "55 за 5" журналистка Алина Шаманская поинтересовалась, сколько Скрипка тратит ежемесячно на коммуналку. Артист ответил: "Я офигел. Один месяц 20 тысяч, а потом 150 тысяч может быть".

Он пояснил, что приходится оплачивать коммунальные услуги не с одной, а с двух недвижимостей: "У меня два дома, они спаренные. Просто астрономия".

При этом Скрипка подчеркнул, что зарабатывает сам и полностью отвечает за финансовое обеспечение семьи. "Муж должен обеспечивать семью?" – поинтересовалась журналистка. В ответ услышала: "Обязательно". На вопрос, участвует ли его жена в семейном бюджете, музыкант ответил: "Она отвечает за быт, за детей и за атмосферу".

Ранее Скрипка вызвал волну обсуждений из-за интервью для телемарафона с журналисткой Ольгой Немцевой, в котором фактически оправдал измены в отношениях и предложил "декоммунизировать" понятие супружеской верности.

По мнению артиста, прелюбодеяние считается аморальным лишь потому, что это "выдумка советской морали". Он заявил, что современные пары имеют право на свободные отношения: "Если он любит, он не ходит налево, если не любит – ходит". О возможной измене со стороны женщины артист сказал также: "Это ее персональное дело. Ни батюшка, ни журналист не должны ей рассказывать, как ей делать, это ее дело. Тем более современная семья, насколько я читал, только с XVI века моногамно (имеет одного полового партнера. - Ред.) живет".

Несмотря на это, артист заверил, что любит свою жену, а значит, по его словам, не изменяет.

В этом интервью Скрипка также раскритиковал феминизм и современные подходы к равноправию. По его мнению, нынешнее общество потеряло баланс между правами мужчин и женщин: "Равноправие – это коммунизм. Эти элементы коммунизма надо из головы выбрасывать... У нас, когда мужчина приходит домой, он не имеет права слова. Это две трети украинских семей. Давайте уважать права женщин и права мужчин".

Музыкант выразил мнение, что в обществе замалчивают насилие над мужчинами в семьях и преступления женщин, так же как когда-то – преступления российского духовенства: "Есть семьи, где есть насилие женщин над мужчинами. И нужно признать, что это обычная ситуация и это является проблемой".

Ранее OBOZ.UA писал, что лидер группы "Вопли Видоплясова" пожаловался на "незащищенность" и "притеснения" мужчин. Скрипка убежден, что красивые женщины "притягивают к себе абьюзеров хамовитым поведением", и именно якобы из-за этого становятся жертвами насилия.

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