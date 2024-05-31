'Я неплохо зарабатываю'. Украинская телеведущая Елена Фроляк рассказала о любви к брендам и назвала самые дорогие вещи своего гардероба

Украинская телеведущая Елена Фроляк поделилась своим мнением о модных брендах и назвала самые дорогие элементы своего гардероба. Журналистка призналась, что не столько обращает внимание на дорогие марки, сколько на качество вещей, но обычно эти два понятия отождествляются.

Об этом Фроляк рассказала в интервью Алине Доротюк. Гостя добавила, что не пользуется услугами стилиста. Однако она все же имеет некоторые "табу" по поводу собственного стиля: "Я не люблю, когда брендов очень много и когда здесь Gucci, Louis Vuitton, а здесь Dolce Gabbana, это, конечно, ужасно, и это совсем не о вкусе".

Ведущая добавила, что ценит вещи, которые сделаны с любовью, "которые сделаны качественно, и это, конечно, бренды". "Но я точно не готова отдавать за сумку 30 тысяч долларов, это точно нет", – отметила она.

Знаменитость призналась, что обычно ждет скидки на желаемую вещь, однако иногда все же делает покупку раньше: "Вот, конечно, я себе могу позволить. Слава Богу, я неплохо зарабатываю. Я уже в таком статусе, в таком возрасте, и я столько уже работаю на телевидении..." Фроляк не стесняется того факта, что может позволить себе "брендовые туфли или пиджак", однако и не отказывается от одежды из массмаркета.

Ведущая также назвала самые дорогие элементы в своем гардеробе – ими оказались три сумки. Одна из них от Gucci: журналистка получила ее в качестве презента на юбилей. Другой аксессуар гости от бренда Prada. Фроляк призналась, что никогда не получала подарков от чиновников.

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