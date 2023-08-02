'Я не отношусь к группе MOЗGI': Позитив ответил, продолжает ли дружить с Потапом, который оскандалился во время войны

Популярный украинский рэпер Алексей Завгородний, более известный под псевдонимом Позитив, честно ответил, в каких отношениях находится со своим бывшим продюсером, коллегой и когда-то очень близким другом Алексеем Потапенко. Музыканты ранее также были участниками группы MOЗGI, однако Позитив впервые раскрыл, что больше не входит в состав коллектива и занимается исключительно сольной карьерой.

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Что же касается Потапа, то за последние полтора года его репутация сильно пострадала из-за череды громких скандалов и шквала хейта со стороны многих украинцев. Долгое время рэпер находился заграницей. Повлияло ли это на их отношения с Позитивом, тот рассказал в интервью Славе Демину для его одноименного YouTube-канала.

"Я не знаю, как правильно на этот вопрос ответить. Скажу так: я с ним виделся сегодня, он был на студии. Мы с ним нормально поговорили. Я не чувствую какой-то разницы между тем общением, когда он приезжал, или сейчас. Мы с ним на связи. Близки ли, я не могу ответить, поскольку я сам до сих пор с этим разбираюсь", – прокомментировал Завгородний.

Что происходит с группой MOЗGI и будет ли она существовать дальше, Позитив не знает, поскольку больше никакого отношения к ней не имеет.

"Когда я ушел из лейбла, мы с группой сотрудничали только как digital. Я не отношусь к группе MOЗGI. Я сейчас сольный исполнитель POSITIFF. Сейчас я никакого отношения к этой группе не имею. Не могу сказать, что с ней", – подчеркнул исполнитель.

Артист отметил, что во время полномасштабной войны его круг общения очень изменился. В частности, сейчас Позитив дружит с телеведущим и ресторатором Даниэлем Салемом, который после 24 февраля стала еще и военнослужащим ВСУ.

"Кто-то отсеялся, но в положительную сторону точно. Я нашел из тех знакомых. Сейчас я дружу максимально с ними. Например, Даниэль Салем. Я с ним "по деснам луплюсь", – заверил рэпер.

Напомним, за время полномасштабной войны Потап неоднократно оказывался в эпицентрах скандалов и все чаще разочаровывал своих фанов. В частности, он выпустил трек под названием "Волонтер". Артист хотел прославить волонтеров, которые каждый день приближают победу нашей страны, но, по мнению слушателей, у него вышло только унизить их. Люди взорвались негативом, раскритиковав новое "творение" певца.

Кроме того, Потап долгое время находился за границей, что в условиях военного положения является незаконным. "Отсутствие" звезды вызывало у публики много вопросов. Впрочем, сам рэпер уверяет, что в Украину приезжает, однако оставаться надолго не может из-за "специфики своей работы сейчас".

Также OBOZREVATEL писал, что Алексей Потапенко поздравил Настю Каменских с годовщиной свадьбы и оконфузился. Продюсер прикрепил к посту русскоязычную песню, что очень не понравилось фанатам. Подробнее читайте по ссылке.

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