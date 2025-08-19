'Я категорически против'. Коллега актера Темляка, которого обвиняют в насилии, прокомментировал скандал вокруг него

Актер Сергей Кисель, известный ролями в сериалах и фильмах, в частности в ленте "БожеВільні", прокомментировал скандал вокруг своего коллеги Константина Темляка, который сыграл главную роль в картине. Темляка обвиняют в домашнем насилии и переписке интимного характера с 15-летней девушкой.

Сергей Кисель поделился своими впечатлениями от коллеги, которого знал по работе, а также озвучил принципиальную позицию относительно насилия. Об этом он рассказал в интервью ОBOZ.UA.

"Мы с Константином не были близкими друзьями – знаю его только по работе в театре и кино, – говорит Сергей Кисель. – На площадке он всегда вел себя профессионально, я не замечал ничего подозрительного. Поэтому информация, которая появилась, стала для меня шоком. Несколько дней ходил как в воду опущенный, потому что не ожидал ничего подобного".

"Я категорически против любого насилия в любой форме, особенно когда речь идет о женщинах. Такие действия для меня абсолютно неприемлемы. Убежден, что расследование и установление истины – дело правоохранительных органов", – добавил актер.

"В то же время я против публичной травли, которая сейчас происходит, – продолжил Сергей Кисель. – Все эти гневные комментарии и оскорбления – чем тогда эти люди лучше самого Темляка? Особенно по отношению к Екатерине Мотрич, которая похоронила своего мужа (актер Юрий Фелипенко, погибший на фронте, был близким другом актера Константина Темляка. – Ред.), и Насте Нестеренко – жене Кости, с которой мы сейчас вместе работаем в одном проекте".

Ранее OBOZ.UA писал, что актриса Анастасия Нестеренко, жена актера Константина Темляка, впервые публично намекнула на возможный разрыв отношений после громкого скандала, связанного с ее мужем. Артистка поблагодарила всех, кто поддержал ее в сложный период. В публикации в Instagram подчеркнула, что узнала о части неприятной информации лишь недавно и это стало для нее настоящим шоком.

Ранее, когда первые обвинения в насилии только появились в сети, Нестеренко уже комментировала ситуацию в InstaStories. Она подчеркивала, что не имеет никакого отношения к прошлым поступкам мужа и не была жертвой насилия: "Друзья, я не отвечаю за слова и поступки другого человека. По поводу упреков, что я поддерживаю и оправдываю насилие, – со мной такого не было. Конечно, я сначала стала в защиту, потому что это моя семья. Какую-то информацию я узнала вчера. Что шокировало. Воздержитесь от гнили и комментариев в мой адрес, пожалуйста. Я не имею к этому никакого отношения. Надеюсь, буду услышана".

Напомним, свадьба Анастасии Нестеренко и Константина Темляка состоялась в августе 2024 года. Тогда актриса делилась трогательными словами: "Люблю. Дай, Боже, нам мудрости, взаимопонимания и счастливого, светлого будущего".

