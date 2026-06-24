Выбросила паспорт Украины в мусорный бак: блогер из Польши шокировала своим поступком после того, как у Зеленского отобрали орден Белого Орла

Блогер из Польши вызвала скандал своим позорным поступком после того, как польский президент Кароль Навроцкий лишил украинского президента Владимира Зеленского ордена Белого Орла. Она демонстративно выбросила в мусорное ведро паспорт Украины и заявила, что "испытывает стыд за власти соседней страны", мол , стоило просто извиниться и выразить благодарность за оказанную помощь, а не отправлять награду по почте.

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Как подчеркнула блогер, которая называет себя "полькой по менталитету", таким поступком она якобы четко обозначила свою политическую позицию. Серию возмутительных снимков интернет-деятельница опубликовала на личной странице в Facebook.

"Как полька по менталитету, хотя во мне и течет смешанная кровь, мне стыдно за власти наших соседей! Так поступать нельзя. Учитывая прошлое и помощь, которую они получили и продолжают получать, поступать так – это позор и стыд! И я никому не угождаю! Это мнение человека, который живет здесь 10 лет, платит налоги, и все это идет и шло из моего и вашего кармана! Поэтому я разозлилась и таким образом выражаю свое мнение и свою позицию!", – написала блогер.

Когда интернет-активистка опубликовала фотографии, на которых выбрасывает паспорт Украины в мусорный бак, она мгновенно нарвалась на критику со стороны украинцев. Пользователи сети отмечали, что во время войны люди отдают жизнь за государственный документ, тогда как она проявила абсолютное пренебрежение.

Столкнувшись с резкой критикой, блогер вышла на связь с новым видео. Она еще раз заявила, что ей стыдно за украинскую власть: мол, когда нужна была помощь, все "плакали и бежали" в Польшу, а когда у Зеленского отобрали орден, все забыли об этом и пренебрежительно отправили награду обратно.

"Сейчас украинцы меня "съедят" и скажут, что я подлизываюсь к полякам. Речь здесь идет не о подхалимстве, а об уважении к прошлому. А он не уважает ни далекое прошлое, ни недавнее. Сколько Польша помогла, а ты, друг, теперь наделал бед – опусти голову, извинись, верни тот орден, который тебе вручили, и все", – написала интернет-деятельница.

После этого блогер пожаловалась, что ее позорный поступок не прошел бесследно. По словам интернет-деятельницы, на нее подали жалобу в Службу безопасности Украины и еще в несколько ведомств, из-за чего она вряд ли сможет приехать в нашу страну осенью, как планировала.

Однако, хотя она и поплатилась за возмутительный поступок, не перестала получать на орехи от пользователей сети:

"За этот паспорт сегодня заплачена слишком высокая цена: кровью, болью, потерями. И когда я вижу, как он обесценивается, мне больно".

"Послушай, ментальная полька со смешанной кровью. Тебе нужно запретить въезд в Украину навсегда. Люди каждый день умирают за этот паспорт".

"Женщина, свое мнение выражают словами, а то, что ты сделала на видео, – это публичное осквернение государственного символа. Этот паспорт был завоеван кровью, и я надеюсь, что ты ответишь за свои действия. Возможно, не перед государством, но перед людьми. Ты хотела славы – ты ее получила, но очень позорным образом. А что касается прошлого и ордена: то, что сделал Кароль Навроцкий, делать нельзя, и хорошо, что об этом знает вся Польша. В Украине ни один политик не строил свою политическую карьеру на ненависти к полякам, тогда как в Польше – целая партия".

"Мне стыдно за вас. Таких, как вы, действительно нужно лишать гражданства. Вы думаете, что наберете популярность, а на самом деле над вами смеются и поляки, и украинцы! Мерзко".

Другие же пользователи напомнили скандальному блогеру, что именно благодаря паспорту Украины нашим согражданам удалось получить временную защиту во многих странах Европейского Союза после начала большой войны. Более того, в сети подчеркнули, что такой деятельностью она не просто проявила пренебрежение, но и подыграла российской пропаганде.

"Темы польско-украинских споров и взаимных оскорблений на протяжении многих лет активно используются российской пропагандой для создания впечатления глубокого конфликта между украинцами и поляками. Независимо от намерений авторов, подобный контент может использоваться для распространения нарративов о якобы расколе между двумя народами и ослаблении взаимной поддержки. В то же время повседневная реальность для миллионов украинцев и поляков выглядит совсем иначе", – подчеркнули в сети.

Почему Навроцкий лишил Зеленского ордена

Причиной возникновения напряженных отношений между Польшей и Украиной стало решение Владимира Зеленского присвоить Отдельному центру специальных операций "Север" Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины почетное наименование "имени Героев УПА". 19 июня стало известно, что Кароль Навроцкий лишил украинского президента ордена Белого Орла. Тогда он подчеркнул, что этот поступок "не направлен против украинского народа". Впоследствии Зеленский сообщил, что отправил орден своему польскому коллеге "Новой почтой".

Решение Навроцкого лишить украинского президента ордена не осталось без внимания со стороны других политиков. Леонид Кучма, Виктор Ющенко, Петр Порошенко, Василий Зварич, Василий Боднар, Кирилл Буданов, Игорь Жовква и Андрей Сибига отказались от наград, которые им в свое время присвоили в Польше.

Ранее OBOZ.UA сообщил, что скандально известный Роднянский сделал неоднозначное заявление о конфликте между Украиной и Польшей из-за УПА.

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