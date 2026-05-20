'Вы позволяете себе писать матом?' Катя Осадчая впервые прокомментировала скандал из-за ее поста о 'бесплатной красоте'

Телеведущая Екатерина Осадчая впервые прокомментировала скандал, который разразился после ее заявления о "бесплатной молодости". Слова медийщицы вызвали бурную реакцию: часть женщин поддержала ведущую, однако многие украинки заявили, что красота в реальной жизни требует больших финансовых затрат, времени и ресурса.

В интервью OBOZ.UA ведущая объяснила, что лишь высказала собственное мнение о базовых привычках, которые помогают хорошо выглядеть без дорогих процедур. Осадчая призналась: ее расстроила не сама дискуссия, а агрессия и нецензурная лексика в комментариях.

Напомним, телеведущая поделилась советами, как оставаться молодой без лишних затрат. Однако аудитория раскритиковала ее пост в Threads на фоне заявления певицы Златы Огневич, что звездам удается сохранять красоту благодаря большому состоянию. Телеведущая назвала альтернативы дорогим процедурам и услугам, чтобы сохранить молодость. "Чтобы длительное время оставаться молодой, нужно: не курить, не пить алкоголь. Бесплатно. Вовремя ложиться спать – бесплатно. Не жарить лицо на солнце – бесплатно. Следить за здоровьем также почти бесплатно – обращайтесь к своему семейному врачу. Следить за весом – бесплатно. Заниматься спортом – бесплатно, если это не в спортзале. Выйти и побегать. Смывать макияж перед сном", – посоветовала Осадчая.

В комментариях под постом Екатерины Осадчей мнения пользователей разделились. Часть подписчиков поддержала телеведущую. Другая же отреагировала довольно резко, заявив, что современная красота требует затрат на косметологов, стоматологов, уход и качественную косметику. Некоторые писали саркастические и даже грубые комментарии, обвиняя Осадчую в "оторванности от реальности".

В интервью OBOZ.UA Осадчая призналась: "Ну, у каждого свое мнение, и это круто. Я высказала свою точку зрения, другие люди – свою. И это нормально. Каждый высказывал ее исходя из того, как чувствует, исходя из своего опыта, возможностей, своей жизни".

Ведущая признала, что среди комментариев были и справедливые замечания, однако ее поразила культура общения: "Были ли среди комментариев справедливые замечания? Наверное, да. Но меня огорчает то, как сегодня люди общаются между собой. К сожалению, не все умеют корректно высказываться и вести диалог. Но, если честно, я даже не очень это читаю. Просто иногда мне могут попасть какие-то видео или сообщения, где люди позволяют себе мат, обращаются ко мне на "ты", хотя мы никогда не были знакомы. Определенные вещи просто не должны становиться нормой. Например, когда взрослые люди громко ругаются матом рядом с детьми, общество реагирует. А в соцсетях мы часто это игнорируем. Так не должно быть".

По словам ведущей, наблюдается парадокс: мы активно интересуемся культурой, но при этом легко переходим на оскорбления: "Вот скажите, вы позволяете себе писать людям матом? Не обращаетесь к незнакомому человеку: "Эй, ты!" Я – тоже нет. Вы же не используете нецензурную лексику в своих материалах просто потому, что вам так захотелось. Потому что это о внутренней культуре и уважении к другим. И мне кажется, что проблема начинается именно тогда, когда фамильярность, грубость и агрессивный тон становятся нормой. Люди это видят, подхватывают, начинают толерировать – и постепенно это формирует атмосферу общения в обществе. И получается странная вещь: с одной стороны, мы говорим о культуре, читаем книги, ходим в театры, стоим в очередях на "Конотопскую ведьму". А с другой – легко можем оскорбить человека в комментариях, перейти на "ты", ругаться матом и считать это нормальной формой коммуникации. То есть что-то пошло не так, понимаете? Надеюсь, что это разные люди".

Ранее OBOZ.UA писал, что ответ певицы Златы Огневич о внешности и уходе за собой вызвал активное обсуждение в сети после того, как отрывок ее слов распространили в соцсетях. Фраза о том, что "у нас просто есть деньги", что заставило вмешаться ее коллегу Тину Кароль, которая решила "отвечать сама за себя".

Полное интервью с Катей Осадчей читайте на OBOZ.UA завтра, 21 мая.

