ВСУ ликвидировали героя известного российского мема "Плохо, плохо, неважно": как звезда шоу "Давай поженимся" стал оккупантом

Вооруженные силы Украины ликвидировали на фронте 50-летнего Владимира из Алтайского края России, прославившегося благодаря мему "Плохо, плохо, неважно" из популярного местного шоу "Давай поженимся". "Повоевал" он недолго – всего несколько месяцев.

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Российские пропагандистские СМИ сообщили, что "звезда мемов" в марте 2026 года отправился на так называемую "СВО", а уже через месяц оказался на передовой, где его убили.

Широкую популярность в родных краях Владимир получил еще в 2018 году после участия в российском шоу "Давай поженимся!". Во время программы мужчина получил отказ от одной из участниц.

Его эмоциональная реакция настолько запомнилась зрителям, что спустя годы отрывок из выпуска превратился в один из популярных мемов.

"Плохо. Плохо-плохо, неважно. У меня очень плохие дела", – говорил оккупант после неудачного знакомства.

Однако настоящая волна популярности пришла к нему только в конце 2024 года. Фрагмент из телешоу начали массово распространять в соцсетях, а Владимир неожиданно получил десятки тысяч подписчиков на своих страницах. Из-за этого он даже стал называть себя блогером и создавать откровенно вульгарный контент.

На своей странице во "ВКонтакте" он даже называл себя "Владимир. Шоу "Давай поженимся" и предлагал записать видеопоздравление на заказ: "Видеопоздравления делаю на заказ! Пишите".

В частности, до того, как он надел форму оккупанта, 50-летний мужчина работал на железной дороге, откуда и публиковал фото в сети.

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