'Это ужасная реальность'. Крестница короля Чарльза III вместе с сыновьями посетила Украину и обратилась к миру

Крестница короля Великобритании Чарльза III, писательница и бизнесвумен Индия Хикс, вместе с двумя своими сыновьями Конрадом и Амори посетили Украину. Они присоединились к некоммерческой благотворительной организации Global Empowerment Mission (GEM), которая оказывает гуманитарную помощь.

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На личной странице в Instagram предпринимательница показала жуткие кадры из поездки, где можно увидеть разрушенные россиянами здания в городах нашей страны. В частности крестница монарха показала трогательные моменты встречи с украинцами, которым передавала необходимую помощь и призвала мир участвовать в подобных инициативах.

По словам Индии Хикс, изначально решение приехать в Украину принял ее сын Амори. Парень захотел провести свой день рождения в нашем государстве, а она и Конрад поддержали его инициативу. Как отметила писательница, Амори посещал Украину еще в январе. Когда он увидел собственными глазами разбитый дом, который, похоже, во время прошлого визита еще был цел, отметил: "Ситуация становится все хуже".

Вероятно, Индия Хикс с сыновьями побывали в Запорожской области, ведь на одном из фото видно, что они позировали на камеру возле поврежденного здания городского совета в Орехове, а также увидели последствия подрыва террористами РФ Каховской ГЭС 6 июня 2023 года.

Продемонстрировала крестница Чарльза III и непосредственную работу GEM. Участники организации привезли украинцам в прифронтовых городах гуманитарную помощь и пообщались с ними. Посетила Индия Хикс с сыновьями и в одну из подземных школ: "Это ужасная реальность. Здесь учат школьников, как заряжать оружие".

После этой важной поездки бизнесвумен обратилась к миру с важными словами. Она призвала людей использовать онлайн платформы не только для развлечений, но и способа привлечь внимание к серьезным проблемам.

"Социальные сети могут быть удивительно мощным инструментом поддержки гуманитарной работы. Их самой большой силой является скорость: информация, которой делятся в режиме реального времени, позволяет отдельным историям вызвать немедленную реакцию. Соцсети могут не только развлекать, они могут информировать, вдохновлять и разжигать любопытство. Одно сообщение, распространенная история или фотография с поля боя, которая привлекает внимание и задерживается в памяти, может побудить к желанию узнать больше", – отметила Индия Хикс.

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