'Все разные, но с подобной болью': YAKTAK порадовал слушателей своей новой работой 'Люди'. Фото и видео

Музыкант YAKTAK удивил своих слушателей новой песней "Люди", ставшей настоящим эмоциональным взрывом. Песня, как и само название, есть глубокое отражение человеческой души, ее переживаний и боли.

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Это не просто трек – это своеобразный разговор по душам, когда слова, словно без пафоса, проникают прямо в сердце. Соответствующий клип опубликован на YouTube.

В "Людях" YAKTAK сравнивает людей с вокзалами, которые сохраняют в себе разные эмоции: смех, слезы, прощание, ожидание. Каждый человек – это свой мирок, который может светиться по-разному: кто-то ярко, а кто-то тихо, но все мы способны прорезать тьму. Она не только об индивидуальности каждого человека, но и о том, как мы все соединены общей болью и стремлением к свету.

Вместе с треком YAKTAK представил и клип, в котором снялись люди всех возрастов - дети, подростки, взрослые и старшие. Визуально видео подчеркивает главную идею песни: каждый – частица чего-то большего и именно вместе рождается сила.

В съемках также приняли участие известные артисты – Святослав Вакарчук, Alyona Alyona, Kola, YARMAK, а также военный и музыкант Моисей Бондаренко и руководительница медицинской службы "Ульф" батальона "Волки Да Винчи" Алина Михайлова.

"Есть песни, которые пишутся долго, когда каждое слово нужно обдумать, выносить. А есть те, которые появляются легко, будто сами вытекают из эмоций и мыслей. Этот трек - именно такой. Каждый, кто услышит его или прочитает текст, найдет что-то свое. Ведь в конце концов все сводится к простому, но важного: давайте оставаться людьми. Ведь "люди, люди, люди, люди, хто ми є один без одного?" – отметил певец.

Напомним, украинский исполнитель YAKTAK и нежная певица NICHKA выпустили совместную работу "Тихо плакала". Этот трек о разбитом сердце и боли, оставляющей любовь после разлуки. Песня будто показывает кадры из жизни девушки, которая стоит в метро, слушает музыку и плачет, потому что все напоминает ей о том, кого она любила. Слезы капают на пальто, а она повторяет себе, как мантру: "Сердце, не боли".