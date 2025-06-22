Впервые в истории: Украина победила на фестивале Cannes Lions 2025 и стала мультипризером

Украина впервые получила золотую награду на одном из самых престижных международных фестивалей креативности – Cannes Lions 2025. Этот исторический успех стал возможным благодаря проекту "Мед минных полей", который не только получил Золотого Льва в категории Sustainable Development Goals, но и принес Украине беспрецедентное признание среди мировых лидеров креативной индустрии.

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О победе сообщило Министерство иностранных дел Украины, которое поддерживало проект на всех этапах реализации. Идея принадлежит команде Saatchi & Saatchi Ukraine, а к ее воплощению присоединились агропромышленная компания Kernel и технологическая платформа Dronarium Ukraine.

"Мед минных полей" – это лимитированная серия меда, изготовленная из нектара, который собрали пчелы на заминированных территориях. Чтобы избежать риска для жизни людей, на загрязненных минами полях с помощью дронов высеяли медоносные растения. Пчелы, которые не реагируют на мины, собирали нектар, а ульи размещались уже на безопасной, разминированной территории. Проект должен был вызвать широкий международный резонанс, привлекая внимание к масштабной проблеме минирования украинских земель и необходимости их разминирования.

Как сообщает VRK Inform, кроме золотой награды "Мед минных полей" также получил бронзовую награду в категории Creative Commerce и попал в шорт-лист Titanium Lions, где соревнуются самые влиятельные глобальные идеи года.

Украинская реклама в центре мирового внимания

Победа "Меда минных полей" не была единственной. Фестиваль Cannes Lions 2025, который проходил с 16 по 20 июня во Франции, стал знаковым для Украины по ряду других причин. Компания Starlight Media получила Бронзового Льва в категории Entertainment Lions за адаптацию и реализацию телепроекта Bachelor ("Холостяк") с ветераном войны Александром "Тереном" Будько. Это первое признание такого масштаба для развлекательного формата из Украины на фестивале.

Еще один важный украинский вклад – проект Air Raid Alarm Clock от агентства Arriba в партнерстве с испанской компанией Officer & Gentleman. Его идея заключалась в создании будильника, имитирующего звук сирены воздушной тревоги, чтобы привлечь внимание международного сообщества к постоянной угрозе для украинцев. Проект вошел в шорт-листы в категориях Audio & Radio и Creative Data, что также является важным достижением для Украины.

Фестиваль Cannes Lions, как считается, является аналогом "Оскара" для рекламной индустрии. Каждый год сюда съезжаются лучшие бренды, креативные агентства и продюсеры со всего мира. Для Украины, которая находится в состоянии полномасштабной войны, такие победы особенно значимы: они не только повышают международную репутацию страны, но и демонстрируют способность украинских специалистов создавать продукты, вызывающие восхищение у мирового сообщества.

Ранее OBOZ.UA писал, что ALEKSEEV отказался выступить на фестивале Лаймы Вайкуле в Юрмале, куда приедут Потап и Каменских. Мероприятие, которое позиционируется как пространство для единения артистов из разных стран, традиционно не обходится без украинских исполнителей.

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