Владимир Дантес презентовал украинскую версию трека "Лайки"
26 марта украинский певец и музыкант Владимир Дантес выпустил сингл "Лайки".
Песня была написана и впервые выпущена еще в 2021 году на русском языке. Сегодня артист представляет ее в обновленной версии – на украинском.
Владимир Дантес решил вернуться к этому треку и перевести его, адаптировав под новое звучание.
"Я просто хотел, чтобы люди, которые любят эту песню, имели возможность слушать ее на украинском языке", – делится Владимир Дантес.
Песню "Лайки" уже можно послушать на всех музыкальных платформах.