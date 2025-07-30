Виталий Козловский серьезно травмировался на сцене и рассказал, какое психическое расстройство получил на войне

Украинский певец и военнослужащий Виталий Козловский признался, что получил серьезную травму колена во время выступления на большом музыкальном фестивале в Киеве. Также артист впервые публично рассказал, что после пребывания на фронте длительное время страдал посттравматическим стрессовым расстройством (ПТСР), справиться с которым ему удалось лишь благодаря спорту и поддержке близких.

Видео дня

По словам Козловского в WEEKEND SHOW, инцидент произошел во время исполнения песни "Пина колада" на фестивале "Поколение", который состоялся в конце мая в Киеве. Во время одного из танцевальных движений певец внезапно почувствовал, как "чашечка из колена вылетела".

"Во время этого выступления я почувствовал, как у меня чашечка из колена "вылетает". Эта боль... такое впечатление, что тебя пронизывает электрошокер. Будто ты два пальца в розетку воткнул, но ударило по колену. Я думал, что на сцене упаду, но из-за эмоций и адреналина как-то чашечка туда "зашла" обратно, и я весь концерт отплясал так, как будто ничего со мной не случилось", – рассказал артист.

После этого выступления певцу пришлось пройти полтора месяца реабилитации – уколы, специальные упражнения и физиотерапия. Оказалось, что это уже не первый такой случай в его жизни: в юности артист также имел проблемы с коленями, однако теперь, в 40-летнем возрасте, травмы переносятся значительно тяжелее.

Но больше всего поразило то, что Козловский впервые открыто заговорил о психологических последствиях войны. После пребывания в зоне боевых действий на Сумщине у него диагностировали посттравматическое стрессовое расстройство – ПТСР. Это психическое состояние возникает после глубокой психологической травмы, в частности участия в военных действиях, и часто проявляется через тревогу, навязчивые воспоминания, бессонницу, эмоциональную отстраненность или агрессию.

"В прошлом году, когда я приехал на Сумщину, у меня был страшный ПТСР. Употреблять алкоголь – не помогает, я пробовал. Я употреблял алкоголь – был опухший, страшный урод. Эмоционально меня это не вытягивало вообще. Тогда начал заниматься активно спортом так, как я не занимался никогда в своей жизни. Я взял себе диетолога, тренера. Я начал тренироваться, потому что только спортом начал заглушать в себе шум в голове", – признался Козловский.

Он признался, что занимался спортом дважды в день, нанял специалистов, и только так постепенно начал возвращаться к нормальной жизни. Самыми тяжелыми, говорит артист, были воспоминания о моменте, когда под обстрелами лежал в блиндаже и думал, что не выживет.

"Энергия, жизненная энергия – я это ценю больше всего, потому что потерял один раз в жизни все. Лежа в блиндаже, когда нас обстреливали москали несколько часов, я прощался с жизнью. Но все-таки вернулся в нормальную жизнь, с ногами и руками. И жив, и с сыном, и с семьей, и с женой, которая меня очень сильно любит. Я не могу теперь быть другим, я могу теперь только кайфовать, понимаете? Я ценю все то, что у меня сейчас сегодня есть. И мне не надо что-то кому-то доказывать", – сказал он.

Что такое ПТСР

Посттравматическое стрессовое расстройство – это психическое состояние, возникающее после переживания чрезвычайно травматических событий. К ним относятся боевые действия, аварии, теракты, изнасилования, стихийные бедствия или потеря близких. Это не психическое заболевание и не "слабость", а естественная реакция организма на угрозу. У людей с ПТСР могут быть вспышки агрессии, бессонница, фрагменты воспоминаний, депрессия и эмоциональная глухота. При этом они часто не замечают или игнорируют физическую боль.

Ранее OBOZ.UA писал, что Виталий Козловский признался, как ему удалось закрыть долг перед Кондратюком в более чем 3 млн грн. Пришлось продать самое ценное.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!