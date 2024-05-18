Ветеран войны 'Терен' откровенно признался, зачем ему участие в реалити 'Холостяк' и какую девушку герой будет искать

Ветеран российско-украинской войны и писатель Александр Будько, более известный по позывному "Терен", впервые откровенно прокомментировал свое участие в романтическом реалити "Холостяк". Герой не только будет искать любовь, но и использует публичную огласку для общественно важных целей.

Воин, потерявший на войне конечности, готов, что шоу станет частью его жизни, и надеется встретить любовь. Об этом он рассказал в своем Instagram.

"Терен" восхищаеться украинками, которые за последние два года в очередной раз доказали, что "наделены особой силой".

"За последние годы ваша мощь, преданность, борьба за победу и сила любви вселяют в меня незаурядную веру в то, что "Первая Леди ветеранской политики" существует. Я действительно хочу встретить девушку, с которой буду чувствовать себя иначе, потому что я – человек и имею сердце и душу", – признался Александр Будько.

Однако личное счастье – не единственная причина, почему ветеран войны согласился поучаствовать в проекте. Медийность он хочет использовать в помощь своей стране.

"Моя социальная деятельность не может и не будет прекращаться. Напротив, мой статус Холостяка на этом пути станет мощным усилением всех направлений, которые я транслирую. Я хочу собственным примером доказывать, что для человека возможно все, несмотря на то, в каком он статусе. С 1-й группой инвалидности я сделал гораздо больше, чем с 3-й", – объяснил военный.

Он добавил, что стремится показать как можно большему числу людей, что ветераны войны могут и хотят жить наполненной во всех смыслах жизнью и быть надежными партнерами.

Напомним, 28-летний общественный деятель вступил в ряды ВСУ 24 февраля 2022 года, вскоре став командиром 49-го отдельного стрелкового батальона "Карпатська Січ". В боях за Харьковщину "Терен" получил тяжелое ранение.

Ранее OBOZ.UA пообщался с Александром "Тереном". Защитник рассказал о первом стендапе, неидеальной Европе и обращении к украинцам в Лиссабоне. Подробнее – в эксклюзивном интервью.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!