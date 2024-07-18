Вера Брежнева рассказала о своих 'идеальных отношениях' после развода с Меладзе. Видео

Известная украинская певица Вера Брежнева, которая после начала полномасштабного вторжения вернулась в Украину, прекратив творческую деятельность в РФ, рассказала о новых "идеальных отношениях" после развода с мужем Константином Меладзе. Звезда объяснила, что сложное время разрыва многолетнего брака ей удалось пережить, концентрируя все внимание на себе.

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Тайнами личной жизни исполнительница поделилась в интервью, опубликованном на Youtube-канале Адели Исламгуловой. Дополнительно артистка описала, каким должен быть ее партнер мечты.

"Я могу сказать так: да я в отношениях. Я в идеальных отношениях с самой собой. И это самые главные отношения, самые важные отношения, которые я выстроила с собой. Сейчас у меня отношения со всеми людьми, со всем миром, конечно, совсем другие" , – сообщила Вера Брежнева.

Имея опыт пребывания в браке с обеспеченными мужчинами, 42-летняя певица отметила, что теперь для нее важно то, как она чувствует себя с человеком. Будущий партнер знаменитости должен быть ее "зеркалом", которое поможет совершенствовать себя: "Смысл партнерства состоит в том, что я чувствую себя хорошо с этим человеком. Если я чувствую себя с человеком плохо, то зачем тогда это?"

Ранее OBOZ.UA рассказал, что пенсионный фонд России подал в суд на Веру Брежневу.

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