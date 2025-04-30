Ведущая шоу 'Ревизор' развеяла популярный миф о проекте: как на самом деле проходили инспекции

Ведущая популярного телепроекта "Ревизор красоты" на Новом канале Елена Филонова решительно опровергла слухи о том, что инспекции в салоны красоты происходили нечестно. В ответ на упреки о якобы предварительных договоренностях с владельцами заведений о предоставлении бесплатных услуг в обмен на положительную оценку, Филонова заявила, что это все – ложь, сплетни и провокация.

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Причиной публичного комментария стало видео блогера-сплетника Богдана Беспалова, в котором тот намекнул на возможные неформальные связи ведущей с представителями салонов красоты. По его словам, Филонова могла лично связываться с салонами и договариваться об услугах в обмен на фирменную табличку "Ревизор рекомендует". Такое заявление вызвало возмущение ведущей, решившей расставить все точки над "и" в разговоре "Вкусно и душевно с Размиком".

"Во-первых, это ложь. Во-вторых, я никогда в жизни не звонила ни одному салону, и я не могу априори знать, куда мы поедем", – заявила Филонова.

Она пояснила, что логистика проекта построена так, чтобы избежать утечки информации. Даже сама ведущая не имеет доступа к полному списку объектов до момента выезда. Решения о маршрутах принимаются исключительно продюсерами и редакторами, а вся команда узнает детали непосредственно перед поездкой или уже в пути.

"Новый канал всегда держит в секрете, особенно проект "Ревизор", когда мы куда-то уезжаем. Мы можем знать день и время отъезда, но мы не можем знать, в какой город поедем", – рассказала она.

Телеведущая также обратила внимание на абсурдность самих обвинений. "Подумайте, как я могу с кем-то договариваться в каком-то городе (за бартер. – Ред.) и поеду туда ради массажей? Разве я не могу в Киеве с кем-то договориться и за рекламу в Instagram это сделать?" – сказала она с иронией.

Что известно об участии Елены Филоновой в "Ревизоре"

Елена Филонова – украинская телеведущая, блогер и первый в истории проекта "Ревизор" beauty-ревизор. В 2018 году она присоединилась к команде легендарного проекта на Новом канале. Ее миссия – проверки салонов красоты, спа-комплексов, косметологических кабинетов, барбершопов а также тату-студий на предмет соблюдения санитарных норм, стерильности, безопасности процедур и качества обслуживания.

В 9, 10 и 11 сезонах именно Елена стала главной героиней beauty-ревизий. Она первой в истории украинского ТВ начала системно показывать зрителям, как отличить профессиональный салон от опасного, научила украинцев, на что обращать внимание перед походом к мастеру, и объяснила, какие нарушения могут угрожать здоровью клиентов.

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