Вдову Скрябина обманули на 1,5 млн гривен: в Нацполиции назвали виновного и раскрыли преступную схему

В Нацполиции объявили подозрение директору музыкального лейбла, которая обманула вдову известного украинского певца на 1,5 миллиона гривен. После смерти артиста женщина стала обладательницей прав на все его работы и заключила соглашение с лейблом, представительница которого воспользовалась преступной схемой, чтобы нажиться на наследии знаменитости.

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Из собственных источников OBOZ.UA стало известно, что речь идет о правах на песни Кузьмы Скрябина, погибшего в ужасной автокатастрофе в 2015 году. Как отметили в Нацполиции, вдова исполнителя Светлана Бабийчук основала компанию для менеджмента полученных интеллектуальных достояний и разрешила использование песен популярному лейблу, который обманул ее на немалую сумму.

Она заключила с компанией соглашение, согласно которому должна была получать 70% дохода от использования творческого наследия Скрябина. Соответственно 30% должны были достаться лейблу. Однако правоохранители обнаружили, что выплаты, поступавшие женщине в течение трех лет, не соответствовали реальным данным рынка. То есть, директор лейбла намеренно занижала количество прослушивания композиций на стриминговых платформах, от чего и уменьшалась сумма вознаграждения для правообладателя.

Кроме того, в департаменте киберполиции установили, что для реализации преступной схемы было заключено соглашение с чешской компанией, которая также занимается распространением музыки. Светлану Бабийчук уверяли, что они дочерняя компания украинского лейбла и не получают никаких процентов от прибыли. Однако на самом деле оказалось, что они присваивали около 85% доходов.

Согласно данным независимой экспертизы в сфере интеллектуальной собственности, в целом вдова Скрябина должна получить как минимум 1,5 млн гривен прибыли за цифровое распространение музыкальных произведений артиста в период с 2017 по 2019 год. Однако директор лейбла обманул женщину на эту сумму.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что жена Кузьмы призналась, что Скрябин платил, чтобы его украиноязычные песни крутили по радио.

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