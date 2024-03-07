Вдова основателя Playboy назвала Ди Каприо 'новым Хью Хефнером': он любит гораздо младших женщин

Новостью о том, что всемирно известный американский актер Леонардо Ди Каприо встречается с очередной 20-25-летней красавицей, уже никого не удивишь. Звезда культовых фильмов словно принципиально избегает женщин, пересекших возрастную отметку в 25 лет. Вдова основателя империи Playboy – 37-летняя Кристал Хефнер, которая была с мужем-медиамагнатом до его смерти на 92-м году жизни, – назвала голливудского ловеласа новым Хью Хефнером. Комплимент это или оскорбление – судите сами, в то время как сама Кристал рассматривает эту ситуацию под не очень хорошим углом.

Вдова Хью Хефнера заявила, что то, как с каждым разом молодеют избранницы Ди Каприо, "выглядит плохо". Именно такой комментарий прозвучал от Кристал в подкасте "Керри и Томми" на канале Hit Network, пишет Daily Mail.

"Лео Ди Каприо превращается в нового Хефа. Его подруги молодеют, а я такая: "О Боже, это выглядит плохо", – прозвучало в рамках подкаста от 37-летней модели.

Впрочем, больше фанатов шокировала следующая информация от Кристал. Она заявила, что актер имел половые отношения с певицей Рианной, которой на тот момент было 20 лет. Можем посчитать, что это примерно 2008 год, и Ди Каприо тогда было 34.

По словам Кристал, звезда "Титаника" "подцепил" Рианну на одной из громких вечеринок в особняке Playboy.

"Я помню, как Леонардо Ди Каприо и Рианна переспали однажды вечером. Я тогда подумала: "Это разумно, переспать друг с другом, а потом мы никому не скажем", – раскрыла вдова Хефнера.

Как известно, последний новый роман обладатель "Оскара", которому в ноябре этого года исполнится 50, закрутил с 25-летней итальянской моделью Витторией Черетти.

Инсайдер из окружения актера уверял: "Лео сходит с ума от Виттории и считает каждую ее черту интригующей. Ему нравится, к чему это идет, и он видит только ее сейчас. Она очень умна и имеет все качества, которые он ищет в партнерше".

Одна из главных причин, почему Ди Каприо так привлекает итальянка – ее озабоченность экологическими проблемами. Эта тема очень волнует и самого актера. Он оценил, что забота об окружающей среде – стиль жизни модели, а не фейковое увлечение, чтобы нравиться людям. Она также финансово независима и очень успешна в модельной индустрии. А еще она была замужем, однако рассталась с мужем в 2023-м.

Что интересно, в июне этого года Черетти исполнится 26. Фаны уже делают ставки: разорвет Ди Каприо отношения с такой "старой" девушкой или нет.

Ранее OBOZ.UA писал, что коллега Ди Каприо предположила, почему тот не встречается с женщинами старше 25 лет. По ее мнению, у актера травма "Титаника". Подробности – в материале.

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