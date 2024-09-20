Вдова Хью Хефнера закрутила роман с биологом и назвала главную разницу между ним и основателем Playboy. Фото

Американская модель Кристал Хефнер, вдова покойного шеф-редактора журнала PlayBoy Хью Хефнера показала своего нового избранника – морского биолога Джеймса Уорда. Пара познакомилась на Гавайях, куда женщина переехала после смерти мужчины в 2017 году.

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До встречи с Вордом, Кристал считала, что ей будет сложно найти новые отношения, рассказала она US Weekly. "Я прошла через исцеление, что было очень необходимо, – объяснила 38-летняя красавица в интервью. – Я не знала, как это иметь здоровые отношения. Иногда это кажется чужим. Но я верю, что если вы продолжаете работать над этим, ваш мозг перепрограммирует себя, и вы сможете быть по-настоящему счастливым, исцеленным".

На Гавайях Кристал с 41-летним Уордом познакомили общие друзья. Узнав от близких, что Джеймс "хороший парень", модель решила сблизиться с ним, и они мгновенно "сошлись по характеру", объединенные общей любовью к природе. По имеющимся данным, кроме того, что Уорд – морской биолог, он также владеет компанией, занимающейся морскими экскурсиями на острове.

"Я никогда не чувствовала, что у меня был кто-то, кто по-настоящему защищал бы меня. А в этих отношениях я чувствую, что у меня есть защитник", – поделилась звезда. Кристал добавляет, что ее роман с Уордом очень отличается от отношений с покойным основателем Playboy. Влюбленные не только ближе по возрасту, но и имеют "много общих черт", а также хотят быть счастливы друг с другом.

"Отношения с Хефом были более односторонними. Я всегда хотела убедиться, что он счастлив и что у него есть все, что ему нужно, – рассказывает она. – Я очень люблю угождать людям, поэтому всегда была такова по отношению к Хефу".

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