В США умер репер Young Scooter на свой 39 день рождения: полиция назвала причину

28 марта американский репер Young Scooter, настоящее имя которого Кеннет Эдвард Бейли, трагически погиб в день своего 39-летия. Инцидент произошел в Атланте, штат Джорджия, США, когда музыкант пытался скрыться от полиции.

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По предварительным данным, при попытке побега он получил серьезную травму ноги, после чего был доставлен в больницу, где врачи констатировали его смерть. People пишет, ссылаясь на полицию Атланты, что правоохранители прибыли по вызову 911, поступившему из дома на Уильям Най Драйв. В сообщении говорилось о споре со стрельбой и женщине, которую якобы тянули обратно в помещение. Когда полицейские приехали, один из мужчин открыл дверь, но быстро закрыл ее перед офицерами. После этого два человека пытались убежать через задний двор.

Young Scooter попытался перепрыгнуть два забора, но получил серьезную травму ноги. Преследовавшие репера полицейские оказали ему первую помощь, после чего он был госпитализирован в больницу Грейди, где вскоре умер. По словам полиции, во время инцидента огнестрельное оружие не применялось.

Что известно о Young Scooter

Young Scooter родился в Уолтерборо, штат Южная Каролина, но в девятилетнем возрасте переехал в Атланту. В 2008 году он начал свою музыкальную карьеру после обвинения в торговле наркотиками. Наибольшую популярность получил в 2013 году благодаря микстейпу Street Lottery, получившему положительные отзывы критиков и ставшему настоящим хитом в реп-сообществе.

Его стиль отличался тем, что он не писал тексты заранее, а импровизировался в студии, что напоминало подход Gucci Mane. В своем творчестве Scooter часто обращался к темам борьбы за выживание на улицах, экономического неравенства и криминального мира.

В течение карьеры Young Scooter сотрудничал с такими артистами как Future, Gucci Mane, Lil Wayne, Migos и другие. Его музыка оставила значительный след в южном репе, а независимый лейбл Black Migo Gang стал влиятельным в андеграундном хип-хопе.

Как и многие его коллеги из Атланты, Young Scooter неоднократно испытывал проблемы с законом. В 2013 году он был арестован за нарушение условий испытательного срока. По данным HipHopDX, он провел шесть месяцев за решеткой и вышел на свободу в октябре 2013 года. Именно этот период стал переломным в его карьере, ведь после освобождения он сосредоточился на музыке и приобрел широкую популярность.

Ранее OBOZ.UA писал, что на концерте американского репера Boosie Badazz в городе Акрон, штат Огайо, США, произошла стрельба. По данным полиции, неизвестный открыл огонь во время выступления, в результате чего два человека получили тяжелые ранения.

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