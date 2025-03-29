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В США умер репер Young Scooter на свой 39 день рождения: полиция назвала причину

Катерина Галущенко
Шоу Oboz
2 минуты
2,4 т.
В США умер репер Young Scooter на свой 39 день рождения: полиция назвала причину

28 марта американский репер Young Scooter, настоящее имя которого Кеннет Эдвард Бейли, трагически погиб в день своего 39-летия. Инцидент произошел в Атланте, штат Джорджия, США, когда музыкант пытался скрыться от полиции.

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По предварительным данным, при попытке побега он получил серьезную травму ноги, после чего был доставлен в больницу, где врачи констатировали его смерть. People пишет, ссылаясь на полицию Атланты, что правоохранители прибыли по вызову 911, поступившему из дома на Уильям Най Драйв. В сообщении говорилось о споре со стрельбой и женщине, которую якобы тянули обратно в помещение. Когда полицейские приехали, один из мужчин открыл дверь, но быстро закрыл ее перед офицерами. После этого два человека пытались убежать через задний двор.

В США умер репер Young Scooter на свой 39 день рождения: полиция назвала причину

Young Scooter попытался перепрыгнуть два забора, но получил серьезную травму ноги. Преследовавшие репера полицейские оказали ему первую помощь, после чего он был госпитализирован в больницу Грейди, где вскоре умер. По словам полиции, во время инцидента огнестрельное оружие не применялось.

Что известно о Young Scooter

Young Scooter родился в Уолтерборо, штат Южная Каролина, но в девятилетнем возрасте переехал в Атланту. В 2008 году он начал свою музыкальную карьеру после обвинения в торговле наркотиками. Наибольшую популярность получил в 2013 году благодаря микстейпу Street Lottery, получившему положительные отзывы критиков и ставшему настоящим хитом в реп-сообществе.

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Его стиль отличался тем, что он не писал тексты заранее, а импровизировался в студии, что напоминало подход Gucci Mane. В своем творчестве Scooter часто обращался к темам борьбы за выживание на улицах, экономического неравенства и криминального мира.

В течение карьеры Young Scooter сотрудничал с такими артистами как Future, Gucci Mane, Lil Wayne, Migos и другие. Его музыка оставила значительный след в южном репе, а независимый лейбл Black Migo Gang стал влиятельным в андеграундном хип-хопе.

Как и многие его коллеги из Атланты, Young Scooter неоднократно испытывал проблемы с законом. В 2013 году он был арестован за нарушение условий испытательного срока. По данным HipHopDX, он провел шесть месяцев за решеткой и вышел на свободу в октябре 2013 года. Именно этот период стал переломным в его карьере, ведь после освобождения он сосредоточился на музыке и приобрел широкую популярность.

В США умер репер Young Scooter на свой 39 день рождения: полиция назвала причину

Ранее OBOZ.UA писал, что на концерте американского репера Boosie Badazz в городе Акрон, штат Огайо, США, произошла стрельба. По данным полиции, неизвестный открыл огонь во время выступления, в результате чего два человека получили тяжелые ранения.

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