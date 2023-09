В Украину в 2024 году вернутся иностранные звезды с концертами: Томас Андерс и группа Modern Talking сделали анонс

В 2024 году вслед за украинскими звездами свои большие коммерческие концерты устроят иностранные знаменитости. Немецкий певец, участник группы Modern Talking Томас Андерс уже в марте готовится приехать в Киев. Он поддержал Украину, но призвал к миру между украинским и российским народами.

На сайте по продаже билетов появился анонс выступления во Дворце Украина. Он может стать мощным знаком другим всемирно известным артистам, что в Украину можно приезжать с концертами (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Сообщается, что шоу Томаса Андерса состоится 3 марта 2024 года.

"Легенда мировой поп-музыки, основатель и солист группы "Modern Talking", непревзойденный Томас Андерс едет в Киев! Большой праздничный концерт специально к Международному женскому Дню! По словам Томаса, праздничная концертная программа обещает стать одной из лучших, которую он когда-либо создавал", – говорится в анонсе.

Артист исполнит вживую свои старые хиты и треки, написанные недавно. Концерт будет сопровождаться "уникальным видеорядом и масштабным световым шоу". Билеты будут стоить от 690 грн.

Напомним, что Томас Андерс в свое время завоевал любовь всего мира легкими танцевальными композициями. Среди самых популярных – "You're My Heart, You're My Soul", "Cheri Cheri Lady", "Do You Wanna" и "Brother Louie".

Политическая позиция Томаса Андерса

26 февраля 2022 года артист опубликовал фрагмент своего концерта в Украине, где переводчик на украинском провозгласил его призыв к миру и защите детей.

3 марта появилось видео на фоне сине-желтого флага с призывом помочь пострадавшим детям. В комментарии налетели путинисты, обвинившие звезду в "поддержке фашизма". Уже через несколько часов Томас Андерс запостил два флага воюющих стран с голубем мира между ними. Впрочем, концерты в РФ он отменил, поэтому позицию звезды можно назвать проукраинской.

