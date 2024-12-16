'В цивилизованных странах такого нет': актер-военный Иваница объяснил, как в Украине влияют на артистов с помощью званий

Украинский актер и сценарист Олег Иваница, который после начала полномасштабной войны присоединился к рядам ВСУ, а теперь служит в ПВО, рассказал о своем отношении к званиям "народных" и "заслуженных" артистов. По мнению 46-летнего защитника, присвоение этих титулов значительно ограничивает деятелей культуры.

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Своими мыслями бывший участник "Дизель Шоу" поделился в интервью на YouTube-канале Алины Доротюк. Он отметил, что подобными званиями удостаиваются только публичные люди, поскольку это позволяет оказать на них определенное влияние.

"Вы задумывались над тем, что такого понятия, как "народный" или "заслуженный" артист в свободных цивилизованных странах не существует. Это атрибут тоталитарных режимов, как Советский Союз, Китай, Северная Корея. То, что у нас это есть до сих пор, это наверное потому, что это фактор влияния на актеров или режиссеров. Ты позволишь себе сказать что-то не то – и все, тебе не дадут "народного", – высказался защитник.

Как отметил Олег Иваница, он понимает, почему деятели культуры, которые всю жизнь отдавались работе, не готовы отказываться от почетных званий. Это помогает получить определенную помощь, типа субсидий на коммунальные платежи или надбавок.

"Но почему "народный" дается актерам или режиссерам, а не гримерам, сценаристам, работникам сцены или художникам, которые создают декорации. Это тоже искусство. Но эти звания даются только публичным людям для того, чтобы они не сказали лишнего", – отметил защитник.

По мнению актера-военного, забирать звание у их владельцев было бы не лучшей идеей. Он объяснил, что для большинства звезд, которые начали свой путь еще во времена СССР, титулы стали своеобразной частью личности, поэтому люди не готовы отказываться от них. Однако Олег Иваница искренне не понимает, как современные, цивилизованные, осознанные люди могут получать эти звания.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что звезда "Дизель Шоу" и военный ВСУ назвал тему, на которую никогда не шутит.

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