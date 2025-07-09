В сеть попал неловкий момент, как Эммануэль Макрон 'заигрывает' с Кейт Миддлтон. Вирусные фото

Первые супруги Франции – Эммануэль и Брижит Макрон – попали в конфуз, как только вышли из самолета во время официального визита в Великобританию. На фоне сплетен о натянутых отношениях между президентом и его женой в сеть выложили неудобные кадры, на которых некоторые пользователи заметили флирт между лидером Франции и прицессой Кейт Миддлтон.

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Фото попали в соцсети и заполонили светские хроники. В частности, польское издание Plejada заметило, что Эммануэль Макрон подмигнул герцогине во время ужина, а а также отметило, что его жена была такого же возраста, когда покорила сердце политика.

Теплое общение между прицессой, которая сидела рядом с президентом, стало причиной для спекуляций вокруг брака первой леди Франции и ее мужа. О проблемах впервые заговорили, когда журналисты случайно сняли, как Брижит дает пощечину мужу в самолете. Тогда президент пошутил, что инцидент был лишь "игрой" между супругами, а не "катастрофой".

Во время последнего совместного визита пара снова демонстрировала напряженные отношения. Брижит красноречиво отказалась от руки мужа, которую он подал возлюбленной на трапе, чем подогрела слухи о пропасти между ними.

Сразу после этого Эммануэль Макрон поцеловал руку Кейт Миддлтон, что, к слову, граничит с нарушением королевского протокола. Как отмечают журналисты таблоида People, жест вежливости не является запрещенным, но и не одобряется. В протоколе встречи с принцем и принцессой есть четкие рекомендации для гостей: для мужчин это поклон головы, тогда как женщины делают небольшой реверанс. Другие люди предпочитают простое рукопожатие.

Обсуждение подогрели и фотографии с званого ужина, где француз одним глазом подмигнул принцессе, которая в это время искренне смеялась. Взгляды между ними также насторожили многих пользователей сети.

Напомним, Эммануэль Макрон женат на Брижит Тронье, которая старше его на 24 года и была его учительницей французского языка в лицее. Их роман начался, когда Макрону было всего 15, и хотя сначала отношения вызывали много обсуждений и скепсиса, пара поженилась в 2007 году и с тех пор не расставалась.

Ранее OBOZ.UA писал, почему мужа Кейт Миддлтон называли "королевским плейбоем" и как герцог выглядел до того, как начал лысеть и набрал вес.

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