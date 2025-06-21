Принцу Уильяму – 43: почему раньше его называли 'королевским плейбоем' и как герцог выглядел до того, как начал лысеть и набрал вес. Фото

Сегодня, 21 июня, старшему сыну короля Великобритании Чарльза III – принцу Уильяму – исполняется 43 года. Из-за своего высокого статуса герцог живет публичной жизнью, а общественности известен как показательный семьянин, ведь имеет крепкий брак с Кейт Миддлтон и стал хорошим отцом для троих детей: принцев Джорджа и Луи, и принцессы Шарлотты. Однако мало кто знает, что во времена учебы в университете его называли "королевским плейбоем".

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Получая высшее образование, принц Уильям изучал историю искусства, географию, играл в водное поло и был настоящей душой компании. В то время он познакомился с Кейт Миддлтон, однако перед тем, как построить с ней серьезные отношения, часто обращал внимание на других девушек, пишет Daily Express.

Как рассказала подруга принцессы Уэльской, в студенческие годы она была готова к тому, что старший сын Чарльза III вот-вот сделает ей предложение руки и сердца. Кейт Миддлтон никогда не скрывала, что ждет этого важного шага со стороны избранника, тогда как он не спешил создавать семью.

"У него всегда был "блуждающий взгляд". Гораздо больше, чем у Гарри, которого считали семейным плейбоем. Это то, что Кейт всегда знала и принимала – это стало частью их романа", – раскрыл инсайдер.

По словам эксперта по языку тела Джуди Джеймс, студенческие годы были самым счастливым периодом в жизни принца Уильяма. Он чувствовал себя свободно среди компании друзей, всегда находился в центре внимания и сполна наслаждался беззаботным юношеством.

"Его улыбка свидетельствует о некоторых чертах плейбоя и тусовщика на этом этапе его жизни. Он будто решил насладиться несколькими безумными годами перед тем, как сосредоточиться на своих королевских обязанностях", – сказала специалист.

Но такая деятельность принца Уильяма негативно повлияла на его отношения с Кейт Миддлтон. В 2007 году пара разошлась. Однако все же чувства Их Высочеств никуда не делись, поэтому через несколько месяцев между ними снова разгорелся роман.

Сейчас принц и принцесса Уэльские давно оставили все проблемы в прошлом. Они построили большую счастливую семью и вместе стали лучше. Кстати, с годами изменились не только взгляды принца Уильяма, а и его внешность. Сегодня Его Высочество немного набрал вес, а на его голове стало заметно меньше волос.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что королевский эксперт раскрыл интересную деталь об отношениях Кейт Миддлтон и принца Уильяма.

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