Не 'пощечина', но повод для слухов: новое видео с Макроном и его женой в 'неудобный момент' взбудоражило сеть

Сеть взбудоражило новое видео с президентом Франции Эммануэлем Макроном и его женой Бриджит. На этот раз первая леди проигнорировала своего мужа, не подав ему руку, когда выходила из самолета во время прибытия в Великобританию с рабочим визитом 8 июля.

Видео дня

Об этом пишет Daily Mail. После приземления на авиабазе Нортголт в Западном Лондоне, перед первой леди, Макрона встретили принц и принцесса Уэльские.

Когда жена президента спускалась по трапу к королевской семье, которая приветствовала их от имени короля Карла III, Эммануэль Макрон подал ей руку. Однако Бриджит Макрон не отреагировала и держась за поручень проигнорировала жест мужа, оставив его в неловком положении.

Позже супругов Макрон заметили в автомобиле во время ожидания выезда с базы. Атмосфера между ними выглядела напряженной, а первая леди молча просматривала что-то на своем телефоне.

Это уже не первый случай странного поведения Бриджит, ведь в мае Эммануэль Макрон оказался в центре внимания после того, как видео тоже с борта самолета зафиксировало напряженный момент с его женой. Тогда первая леди Франции резко оттолкнула французского лидера обеими руками, касаясь его лица и челюсти.

Макрон объяснил, что инцидент является лишь "игрой" между супругами. Он заверил, что ссор не было, а журналисты "преувеличивают обычное супружеское взаимодействие" и превращают его в "катастрофу".

После ажиотажа вокруг видео, букмекеры даже начали принимать ставки на то, разведется ли президент Франции с Бриджит Макрон. А президент США Дональд Трамп заявил, что знает Эммануэля и Бриджит Макрон "очень хорошо" и уверен, что между ними "все в порядке".

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