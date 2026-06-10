В 84 года умерла российская актриса Людмила Чурсина, которая была известна по роли Марины Кисегач в комедийном сериале "Интерны". Сердце "легенды" советского кино и сторонницы кровавой политики Кремля остановилось после продолжительной болезни.

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Об этом сообщили росмедиа. Сейчас пропагандисты называют две версии смерти артистки: рак или хроническое обструктивное заболевание легких – неизлечимая болезнь, что сопровождается устойчивым ограничением воздушного потока, который затрудняет дыхание. С последним недугом она боролась длительное время.

В последние годы жизни Людмила Чурсина часто жаловалась на проблемы со здоровьем. Она считала "счастьем" редкие дни, когда просыпалась с хорошим самочувствием и могла нормально ходить. По данным росмедиа, в прошлом году актриса неделю провела в кардиологической реанимации. Тогда ей диагностировали гипертонию, стенокардию и атеросклероз.

Что известно об актрисе

Людмила Чурсина родилась 20 июля 1941 года в городе Душанбе, Таджикистан. Актерское образование она получила в Москве после чего начала играть в российских театрах и сниматься в кино.

С 2014 года Чурсина ярко демонстрировала антиукраинскую позицию. Она подписала обращение деятелей культуры РФ в поддержку политики диктатора Владимира Путина в отношении Украины и Крыма, более того, одной из первых приехала с гастролями на территорию временно оккупированного полуострова. Актриса выступала в составе Театра российской армии. Из-за такой деятельности Людмила Чурсина была занесена в базу преступников украинского центра "Миротворец".

Пропутинскую позицию артистка не изменила и после начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины. Она публично заявляла о желании поехать к оккупантам на фронт, чтобы поддержать их своим творчеством, и выдавала пропагандистский бред о "непобедимости России".

"Если бы я была моложе и имела больше сил, я бы приехала к вам читать замечательную поэзию Ахматовой, Цветаевой, Пастернака, но, к сожалению, этого уже не будет. Поэтому я хочу пожелать вам, чтобы хотя бы новогодние дни были спокойными, чтобы как-то опомнились наши недруги, которые накармливают врага гадостью, снарядами, деньгами. Эти страны окрысились, совершенно не понимая, что Россию нельзя победить", – говорила актриса.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что умерла звезда "Иронии судьбы" Талызина, которая поддерживала кровавую войну и возмущалась, что в Украине с ней не хотели общаться на русском.

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