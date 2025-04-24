В России осудили украинца за убийство Игоря Талькова 34 года назад: где он сейчас и почему приговор вызывает подозрения

По делу о резонансном убийстве советского певца Игоря Талькова, которое произошло еще в октябре 1991 года, поставлена точка – по крайней мере, так считает Петроградский районный суд Санкт-Петербурга. 13 лет колонии общего режима заочно получил украинец Валерий Шляфман – бывший концертный директор Талькова, проживающий с 1992 году в Израиле.

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Шляфман не находился на судебном заседании. Как пишут росмедиа, его заочно признали виновным в умышленном убийстве певца и покушении на убийство охранника певицы Азизы Игоря Малахова. Приговор, вынесенный более чем через три десятилетия после трагедии, вызывает немало вопросов, а история вокруг нее – по меньшей мере неоднозначная.

В течение длительного времени версия следствия предполагала, что Шляфман совершил непреднамеренное убийство. Свидетели, среди которых эстрадные исполнители, охранники и даже вдова Талькова, заявляли, что главным виновником трагедии является Игорь Малахов – телохранитель Азизы. У него был боевой револьвер, из которого был выпущен смертельный шар. Бывший сотрудник уголовного розыска Сергей Ломов заявлял, что оружие принадлежало именно Малахову незаконно. Присутствовавший на концерте музыкант Михаил Муромов публично сказал, что стрелял именно Малахов, а Шляфмана несправедливо обвиняют.

Однако в 2024 году Следственный комитет России неожиданно объявил, что собрал новые доказательства умышленного убийства Талькова. Был направлен запрос в Израиль, где 10 октября 2024 года состоялся допрос Шляфмана. И хотя допрос состоялся, Израиль по закону отказал в выдаче. Но это не мешало российскому суду вынести приговор заочно.

Почему приговор вызывает подозрения

Большое количество обстоятельств подвергает сомнению объективность судебного решения. Во-первых, отсутствие подсудимого в зале – он не мог защищаться лично. Во-вторых, сам Шляфман долгое время не был единственным подозреваемым: сразу после трагедии виновным считали именно Малахова, осужденного только за незаконное хранение оружия.

В-третьих, многочисленные свидетели публично говорили о невиновности Шляфмана, и только с 2021 года он официально стал единственным подозреваемым. Это вызывает вопрос об изменении акцентов в деле – не является ли это политическим или символическим жестом через Родину продюсера – Бердичев, Житомирской области.

Убийство в гримерке "Юбилейного"

6 октября 1991 года в петербургском Дворце спорта "Юбилейный" должен был состояться большой концерт с участием звезд советской эстрады. Игорь Тальков должен был выступать перед Олегом Газмановым, а до него – певица Азиза. Из-за задержки Азизы ее спутник Игорь Малахов потребовал изменить порядок выступлений. Спор перерос в конфликт, завершившийся стрельбой у гримерки Талькова.

Официальная версия следствия свидетельствует: в результате борьбы за револьвер, из которого стрелял Малахов, оружие в руках оказалось у Шляфмана. Тот, пытаясь напугать оппонентов, несколько раз нажал на спусковой крючок. Один из выстрелов смертельно ранил Талькова. Сам Шляфман отрицает вину и заявляет, что не стрелял – он только забрал револьвер и пошел с ним, чтобы остановить схватку. После этого он спрятал пистолет в туалете, а вскоре скрылся.

В январе 1992 года Шляфман получил украинский загранпаспорт и через Житомир выехал в Израиль, где сменил фамилию на Высоцкий. В интервью, которое он дал только один раз в 2016 году, Шляфман заверил: он не убивал Талькова и не имел такого намерения. Более того, по его словам, российский следователь Валерий Зубарев сам посоветовал ему выехать за границу, поскольку появились свидетели, которые могли обвинить его.

В последующие годы Шляфман поселился в Рамат-Гане, открыл продуктовый магазин, а позже – агентство недвижимости. Он сменил имя, создал новую семью и пытался избегать публичности. После этого российское следствие не раз пыталось добиться его экстрадиции, однако безуспешно: между Россией и Израилем нет соглашения о выдаче подозреваемых.

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