В Голливуде разгорелся скандал из-за первой в истории актрисы, которую создал искусственный интеллект

В Голливуде разгорелся громкий скандал после появления первой в истории "актрисы", созданной искусственным интеллектом. Персонаж по имени Тилли Норвуд выглядит как молодая женщина с каштановыми волосами и сияющей кожей.

Она ведет Instagram в стиле обычного инфлюенсера поколения Z, публикует посты о "кастингах" и даже хвастается, что за один день может "сражаться с монстрами, убегать от взрывов и почти выиграть "Оскар". Однако этот эксперимент, который сначала казался креативной игрой, превратился в настоящий скандал в киноиндустрии, пишет CNN.

Автором виртуальной актрисы стала нидерландская актриса и продюсер Элайн Ван дер Велден, основательница стартапа Particle6. Она заявила, что создала Тилли как "цифровое произведение искусства", а не как конкурента для живых актеров.

"Так же, как анимация, кукольный театр или компьютерная графика открыли новые возможности, не отказываясь от живой актерской игры, искусственный интеллект предлагает еще один способ представить и создать истории", – объяснила Ван дер Велден.

Несмотря на ее аргументы, по Голливуду прошлась волна возмущения. Гнев в соцсетях "актрисы" выразили не только зрители, но и известные актеры.

Софи Тернер ("Игра престолов") отреагировала резко: "Ого... нет, спасибо". Кэмерон Коупертвейт ("Американская история ужасов") заявил, что это "опасная и бездумная идея", а Ральф Инесон ("Носферату") написал лишь короткую фразу: "Идите в д*пу".

К критике присоединилась и актриса Мара Уилсон ("Матильда"), которая обвинила авторов Тилли в использовании чужого труда: "Это не твоя работа. Это работа сотен настоящих работников, настоящих фотографов, операторов, даже фермеров. Ты взяла их работу и выдала ее за свою".

Тему подняли и другие звезды. Вупи Голдберг в шоу The View подчеркнула: "Мы двигаемся иначе, наши лица выражают эмоции по-другому и это всегда можно отличить". А Эмили Блант, увидев изображение Тилли, в подкасте Variety сказала:"Это страшно. Серьезно? Это искусственный интеллект? Мы обречены. Агентства, пожалуйста, не делайте этого. Не забирайте у нас человеческую связь".

Как отреагировал профсоюз

Свою позицию высказала и Гильдия киноактеров США SAG-AFTRA. В заявлении профсоюза отмечается, что создание таких персонажей является прямой угрозой для профессии.

"SAG-AFTRA считает, что творчество есть и должно оставаться ориентированным на человека. Профсоюз выступает против замены актеров-людей синтетическими. Она (Тилли Норвуд. – Ред.) не имеет жизненного опыта, из которого можно черпать вдохновение, не имеет эмоций, и, из того, что мы видели, зрители не заинтересованы в просмотре компьютерного контента, оторванного от человеческого опыта", – говорится в объяснении профсоюза.

Первые контракты с ИИ-актрисой

Несмотря на критику, интерес к Тилли со стороны индустрии только растет. Ван дер Велден сообщила, что несколько агентов уже ведут переговоры о возможном представительстве виртуальной актрисы.

В июле Тилли "сыграла" первую роль в комедийном скетче "AI Commissioner", а ее создательница прямо заявила, что стремится сделать Тилли "следующей Скарлетт Йоханссон или Натали Портман". Ирония в том, что сама Йоханссон ранее обвиняла компанию OpenAI в незаконном использовании ее голоса для модели Sky.

Несмотря на все предостережения и обвинения, Ван дер Велден стоит на своем и заявляет, что будущее уже наступило: "Зрителям важна история, а не то, бьется ли у звезды сердце. Тилли уже привлекает внимание агентов и фанов. Эра синтетических актеров не приближается – она уже здесь".

Как киностудии реагируют на использование ИИ

В то же время крупные студии и медиакомпании уже начали бороться с подобными практиками. Disney, Universal и Warner Bros. подали в суд на разработчиков искусственного интеллекта, которых обвиняют в обучении своих моделей на их материалах без лицензий. А в Голливуде напоминают, что именно страх перед ИИ стал одной из причин масштабных забастовок сценаристов и актеров в 2023 году.

