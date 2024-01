В 58 лет умер звезда культового сериала 'Беверли-Хиллз 90210' Дэвид Гейл

Стало известно о смерти актера популярных американских сериалов Дэвида Гейла. Его сердце остановилось в субботу, 20 января, на 59-м году жизни.

Причины смерти знаменитости пока не разглашаются. Об этом сообщает The New York Times.

Гейл прославился благодаря роли в культовом сериале "Беверли-Хиллз 90210", где сыграл Стюарта – жениха главной героини Бренды Уолш, которую воплотила на экране знаменитая Шеннен Доэрти.

Персонажи Гейла и Доэрти планировали пожениться в Лас-Вегасе, однако разбежались.

Кроме того, актер запомнился благодаря таким популярным проектам, как "Скорая помощь", "Робин Гудс", "Саванна", "Порт Чарльз" и другим. В последний раз его видели на экранах в 2008 году в фильме ужасов The Belly of the Beast.

Сестра актера Кэти Колменарес прокомментировала смерть 58-летнего брата. Она щемяще обратилась к близкому человеку: "В моей жизни не было ни одного дня, когда бы ты ни был со мной рядом, всегда моим напарником, всегда моим лучшим другом, готовым столкнуться с чем-либо и кем вместе со мной... Я буду крепко держать тебя каждый день в своем сердце, ты прекрасный, любящий, удивительный человек, по которому я буду скучать каждую секунду навсегда".

