'Узнали?' Покалеченная в Дубае Мария Ковальчук вернулась в соцсети и показала, как живет через 7 месяцев после трагедии

Украинская модель Мария Ковальчук, над которой жестоко поиздевались в Дубае, возобновила свою деятельность в социальных сетях после длительного перерыва. Девушка рассказывает подписчикам, как сложилась ее жизнь спустя семь месяцев после ужасной трагедии и иногда делится кадрами с реабилитации.

Личный блог она начала активно развивать на платформе TikTok. Модель нередко предстает перед камерой в повседневных образах и без средств декоративной косметики на лице, что позволяет четко рассмотреть шрам на ее лбу, и все же периодически экспериментирует со своей внешностью.

Так, например, для одного из роликов Мария Ковальчук примерила белый парик и сделала интересный макияж, высветлив ресницы и наклеив стразы. В описании она коротко отметила: "А вы узнали?".

Судя по видео, которое девушка закрепила в своем профиле в TikTok, блог она хочет посвятить рассказам о том, как смогла обрести "силу, надежду и новые смыслы". Ковальчук показала невиданное ранее фото из больничной палаты, после чего произнесла: "Когда-то я смотрела на себя в зеркало и искренне думала: "Все, моя жизнь остановилась". Но оказалось, что это было только начало. Я научилась собирать себя по кусочкам. Хочу донести, что можно оставаться красивой и счастливой даже после самых сложных ситуаций".

В одном из роликов модель показала, как сейчас проходит ее обычный день. После завтрака Мария Ковальчук принимает необходимые витамины, а затем вместе с мамой едет на тренировку, чтобы ее организм полностью восстановился. Она занимается изучением английского языка, а также выделяет время на создание контента.

Что произошло с Марией Ковальчук в Дубае

В 2024 году девушка улетела в ОАЭ, чтобы работать моделью, однако 9 марта 2025-го резко прекратила выходить на связь с родными. Она сообщила маме, что останется переночевать у своих новых знакомых, после чего исчезла. Через 10 дней Марию Ковальчук нашли на обочине дороги в Дубае в тяжелом состоянии, ведь у нее было много ушибов и переломов.

Инцидент довольно быстро начали расследовать местные правоохранители. По их данным, модель якобы упала с высоты на закрытой строительной площадке, однако эта версия вызвала много сомнений. Полиция Украины зарегистрировала по делу Марии Ковальчук уголовное производство по статье 149 УК – торговля людьми.

Долгое время по сети распространялись различные предположения относительно того, что произошло с моделью в тот роковой день. Только в июле состояние Ковальчук улучшилось, и она дала интервью россиянке Ксении Собчак, где расставила все точки над "і". Модель заявила, что ее покалечили Артем Папазов, сын донецкого бизнесмена Олега Папазова, и граждан Беларуси Александр Лоптицкий.

По словам девушки, она добровольно согласилась провести вместе с ними время в номере отеля. Сначала все было хорошо, однако в какой-то момент новые знакомые начали запугивать Ковальчук и на давали ей уйти из комнаты. Модель не помнит, как именно получила серьезные травмы, но предполагает, что ее могли избить или сбросить с высоты. Более подробную информацию о обидчиках девушки читайте в нашем материале.

