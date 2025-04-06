Умерла звезда 'За двумя зайцами' Таисия Литвиненко

6 апреля умерла выдающаяся украинская актриса театра и кино, народная артистка Украины Таисия Литвиненко. Она прожила 90 лет.

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О потере в сфере украинской культуры сообщил ее сын Назар Стригун в Facebook. Причину смерти он не разглашает.

"Наше солнышко взошло в воскресенье и покинуло нас в воскресенье", – написал Стригун.

О времени и месте церемонии прощания он пообещал сообщить позже.

Таисия Литвиненко была одной из самых ярких актрис своего времени, настоящей звездой украинского театра и кинематографа. Она не очень часто снималась в фильмах, поэтому самой большой ее работой осталась роль Химки в ленте "За двумя зайцами".

Талантливая актриса была отмечена рядом престижных наград, среди которых орден княгини Ольги трех степеней, орден святой Анны, орден Архистратига Михаила, а также премии в области театрального искусства, в частности премия имени Марии Заньковецкой и Бориса Романицкого. Она явилась символом эпохи и примером преданности профессии.

Таисия Литвиненко родилась 10 февраля 1935 года в селе Погребы Броварского района Киевской области. Ее детство и юность прошли в Украине, где она с самого раннего возраста начала проявлять свою любовь к искусству. В 1957 году окончила Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого, где училась в мастерской известных педагогов Ивана Чабаненко и Леонида Олейника.

После окончания учебы Литвиненко начала свою театральную карьеру во Львовском Национальном академическом украинском драматическом театре имени Марии Заньковецкой. В 1988 году она была удостоена звания Народной артистки Украинской ССР, а ее роли стали частью золотой фондовой коллекции украинского театрального искусства.

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