Умерла мать Безоса: какую роль она сыграла в становлении миллиардера

В возрасте 78 лет ушла из жизни Джеки Безос, мать основателя Amazon Джеффа Безоса. Миллиардер сообщил, что она "мирно умерла в своем доме в Майами" после длительной борьбы с деменцией.

Свою жизнь женщина посвятила семье. Об этом пишет independent.

Что известно о Джеки Безос

Джеки родилась в Вашингтоне, а впоследствии семья переехала в Альбукерке, где в 17 лет стала матерью Джеффа. Как вспоминает миллиардер, его мама "с энтузиазмом взялась за обязанность любить меня, потом добавила отца, сестру и брата в свой список людей, которых должна была оберегать, воспитывать и лелеять".

Она посвятила себя семье: часто посещала Radio Shack вместе с Джеффом, проводила тренировки группы поддержки с Кристиной и помогала Марку с музыкальными занятиями. Ее терпение, любовь и мудрость стали основой для воспитания детей. В 2000 году Джеки и Майк вместе с детьми основали Фонд семьи Безос, который поддерживает социальные проекты и инициативы.

У Джеки остались муж Майк, дети Джефф, Кристина и Марк, 11 внуков и один правнук.

Болезнь у нее диагностировали в 2020 году. По данным MayoClinic, деменция с тельцами Леви – прогрессирующее заболевание головного мозга, которое поражает мышление, память и двигательные функции. Это второй по распространенности тип деменции после болезни Альцгеймера.

