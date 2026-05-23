Умер украинский режиссер и оператор-постановщик Олег Павлюченков: какими работами он запомнился

Отошел в вечность украинский режиссер, оператор-постановщик, продюсер и философ Олег Павлюченков. При жизни он сделал неоценимый вклад в развитие культуры нашей страны, в частности, отреставрировал 46 фильмов киностудии имени Александра Довженко.

Трагическое известие сообщили на Facebook-странице Национального союза кинематографистов Украины. Сейчас причину смерти режиссера не разглашают.

"Печальная весть... Ушел в мир иной Олег Павлюченков – оператор-постановщик, режиссер, продюсер, фотограф, философ, математик. Все, кто знал Олега, кто имел возможность с ним общаться, помнят его, как человека, которого Господь наделил многими талантами. Профессиональными и человеческими", – говорится в посте.

В память об Олеге Павлюченкове, скрипачка Богдана Пивненко подчеркнула, что он умел невероятно тонко чувствовать красоту и искренне восхищался всем, "что настоящее". По словам музыканта, в своем творчестве режиссер вдохновлялся идеями ренессанса и просвещения.

"Борец за чистое искусство, который записал терабайты украинской современной музыки и спектаклей! Отреставрировал 46 фильмов киностудии Довженко! Не хватит страницы на Facebook, чтобы вспомнить все, что сделано. За свой счет, качественно и профессионально. Искренний, щедрый и добрый. И который так любил жизнь", – написала скрипачка.

Со своей стороны Андрей Ризоль эмоционально заметил, что до последнего надеялся, что Олег Павлюченков будет жить на этом свете значительно дольше, но, к сожалению, судьба сложилась иначе: "Олег ушел, но остался чрезвычайный выразительный след любви к творчеству, глубокого таланта, масштаба личности, благородства, дружеской доброжелательности и невероятной любви к жизни... Покойся, друг, в гармонии с Вселенной".

Олег Павлюченков был основателем и директором студии по производству кино и видеопродукции "Техномедиа". Режиссер входил в состав жюри конкурса проекта меценатов, интеллектуалов и кинематографистов "Смотри украинское – твори свое будущее!", а также был руководителем художественной группы по реставрации национальных фильмов.

Одной из самых известных работ Олега Павлюченкова является документальная лента "Взгляд из инвалидной коляски". Проект раскрывает историю общественного деятеля и путешественника Николая Подрезана, который потерял способность ходить из-за ужасной автокатастрофы, но несмотря на сложные жизненные обстоятельства не опустил рук.

Павлюченков также работал над записью грандиозных музыкальных событий. В своем Facebook сценарист Николай Бровченко поделился записью отрывка из оперы, который создал оператор-постановщик, демонстрируя умение видеть "сквозь фантастическую оптику реалий мира".

