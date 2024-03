Умер оскароносный сценарист фильма 'Король говорит'

Британско-американский сценарист и драматург Дэвид Сайдлер умер в субботу, 16 марта, в возрасте 87 лет. Известен он работой над культовым фильмом "Король говорит", в котором тот осветил историю борьбы бывшего короля Великобритании Георга VI с дефектами речи и получил премию "Оскар".

Сценарист умер во время рыбалки в Новой Зеландии, сообщает BBC со ссылкой на менеджера звезды Джеффа Агасси.

"Дэвид был в месте, которое он любил больше всего в мире – в Новой Зеландии – и делал то, что давало ему наибольшее спокойствие, а именно – ловил рыбу. Если бы это было возможно, это было бы именно так, как по сценарию", – рассказал Агасси.

Дэвид Сайдлер родился в 1937 году в Лондоне, Великобритании, но с началом Второй мировой войны переехал в Соединенные Штаты. С карьерой сценариста он стартовал уже около в 40 лет.

Из-за собственной проблемы – заикания – драматург решил написать сценарий к фильму о бывшем британском короле Георге VI, который имел такой же дефект речи и смог его преодолеть. Что интересно, сюжет он строил именно по собственному опыту, и в образе Его Величества демонстрировал себя.

За изысканную работу Сайдлер получил награды кинопремий BAFTA и "Оскар" в 2011 году за "Лучший оригинальный сценарий". Главную роль в "Король говорит" сыграл Колин Ферт, также получивший звание "Лучший актер" за образ короля.

Как утверждает источник, свою награду Сайдлер посвятил "всем заикающимся в мире".

