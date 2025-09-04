Умер легенда моды Джорджо Армани: его болезнь держали в секрете

В четверг, 4 сентября, ушел из жизни легендарный итальянский дизайнер и глава дома моды Giorgio Armani – Джорджо Армани. Ему был 91 год.

Модельер находился дома на реабилитации после того, как попал в больницу из-за болезни, которую он и его семья до последнего держали в секрете, пишет d la Repubblic. Легенда моды ушел из жизни так, как всегда хотел: не откладывая работу.

В июне этого года из-за недуга Джорджо Армани был вынужден отказаться от участия в показах своих коллекций во время мужской Недели моды в Милане. Это был первый случай в многолетней карьере дизайнера, когда он пропустил собственное мероприятие. Однако, несмотря на физическое отсутствие, он до последнего следил за репетициями в формате онлайн.

Джорджо Армани контролировал каждую мелочь, что касалась шоу, и упрекал сотрудников, когда они не успевали вовремя усадить гостей и задерживали начало. В последнее время дизайнер также активно готовился к показу, который должен был состояться 28 сентября в Академии Брера. Там он должен был отпраздновать 50-летие своей карьеры.

Почтили память легенды моды на официальной странице бренда Giorgio Armani в Instagram. Коллеги дизайнера отметили, что он работал до последних дней, полностью посвятив себя модному дому, коллекциям и будущим проектам.

"Джорджо Армани создал концепцию, которая распространилась из моды на все аспекты жизни. Он предсказывал изменения с необычайной четкостью и прагматизмом. Его двигало неуемное любопытство и глубокое внимание к настоящему и людям. На этом пути он наладил открытый диалог с общественностью, став любимой и уважаемой фигурой благодаря своей способности устанавливать связь со всеми", – говорится в посте.

Что известно о Джорджо Армани

Легендарный дизайнер родился 11 июля 1934 года в итальянском городе Пьяченца. После окончания школы он поступил в медицинский университет, однако через два года бросил учебу. Позже Джорджо Армани прошел службу в армии, а вскоре начал работать оформителем витрин в одном из крупнейших магазинов Милана – La Rinescente. Это стало началом его развития в индустрии моды.

В 1964 году дизайнер Нино Черрути пригласил на работу Джорджо Армани, поручив ему разработку мужской одежды. Там он смог усовершенствовать свои навыки, а уже в 1975 году, вместе с партнером Серджо Галеотти, основал собственный дом моды Giorgio Armani.

Первая коллекция мужской одежды Джорджо Армани prêt-a-porter произвела настоящий фурор. Вещи продавались в одном из самых элитных магазинов Нью-Йорка того времени Barney’s New York. Позже дизайнер выпустил линейку женской одежды, которая достигла не меньшего успеха.

Впечатляющие работы модельера начали привлекать внимание звезд Голливуда. В 1980 году Ричард Гир вышел на красную дорожку в пиджаке от Giorgio Armani, а вскоре в изделиях дизайнера появлялись на публике Арнольд Шварценеггер, Софи Лорен, Джоди Фостер, Шон Коннери, Тина Тернер и другие. С тех пор вещи от модного бренда стали символом статусности.

В 1985 году Серджо Галеотти умер, и Джорджо Армани стал единственным владельцем модного дома. Он выпустил большое количество впечатляющих коллекций одежды, открыл не один магазин и внес неоценимый вклад в развитие мировой моды.

