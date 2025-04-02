Умер 'Бэтмен' Вел Килмер: актер поборол рак горла, но его жизнь унесла другая болезнь

Голливудский актер Вел Килмер, известный ролью Бэтмена, умер в Лос-Анджелесе в возрасте 65 лет. Причиной смерти стала пневмония, сообщила его дочь Мерседес Килмер.

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В 2014 году актеру диагностировали рак горла, но он смог победить болезнь. Однако более 10 лет он страдал осложнениями, связанными с лечением, сообщает The New York Times.

В 2017 году Килмер подтвердил, что боролся с раком горла, что сильно повлияло на его голос. В результате болезни он почти полностью упустил возможность говорить, однако продолжал творить. Его трогательное возвращение на большой экран произошло в 2022 году, когда он появился в небольшой, но важной роли в "Топ Ган: Меверик", сиквеле культового боевика 1986 года.

Вел Килмер быстро завоевал популярность в начале своей карьеры. Его дебют в большом кино состоялся в шпионской комедии "Совершенно секретно!" (1984), где он исполнил роль американского певца, случайно оказывающегося в центре восточногерманского заговора.

Настоящее признание пришло после роли Джима Моррисона в фильме Оливера Стоуна "Двери" (1991). Его игра воплотила образ культового музыканта, передав его внутренние конфликты и пристрастие к музыке. В 1995 году он присоединился к легендарной франшизе, сыграв Бэтмена в фильме "Бэтмен навсегда". Его образ Темного рыцаря получился стильным и изящным, хотя сам фильм получил смешанные отзывы.

Известно, что он носил непростой характер и часто конфликтовал с режиссерами. Например, в 1996 году во время съемок "Острова доктора Моро" у него возникли серьезные разногласия с режиссером Джоном Франкенгаймером. Однако его талант и преданность профессии не вызывали сомнений.

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