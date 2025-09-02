Умер актер 'Зеленой мили' и 'Сумерек' Грэм Грин: как выходец индейского племени стал одним из самых известных кинодеятелей Канады

1 сентября в больнице Торонто, Канада, после продолжительной болезни, которую не разглашают, умер выдающийся канадский актер Грэм Грин, известный по ролям в фильмах "Танцующий с волками", "Зеленая миля" и "Сумерки". Ему было 73 года.

О смерти номинанта на премию "Оскар" сообщил Deadline его агент Майкл Грин. По словам представителя, актер до последних дней сохранял силу духа и работал над новыми проектами.

Что известно о Грэме Грине

Грэм Грин родился 22 июня 1952 года в Ошвекене, в резервации Шести Наций в канадской провинции Онтарио. Он принадлежал к племени онейда – одного из народов Конфедерации ирокезов. Его путь в искусстве был нетипичным: прежде чем выйти на сцену, он работал плотником, барменом, сварщиком и даже звукорежиссером рок-групп.

Лишь в 1970-х годах Грин сделал первые шаги в актерской карьере, выступая в канадских и английских театрах. Его дебют на экране состоялся в 1979 году в сериале "Большой детектив", а первую кинороль он получил в драме "Смелый бег" (1983).

Однако настоящий прорыв наступил в 1990 году, когда режиссер Кевин Костнер пригласил Грина сыграть индейца Брыкающейся Птицы в вестерне "Танцующий с волками". Лента получила 12 номинаций на "Оскар", из которых выиграла 7, а сам Грин получил номинацию как лучший актер второго плана. Он стал одним из первых представителей коренных народов Канады, кого отметили такой престижной наградой.

После этого его карьера в Голливуде стремительно развивалась. Грин снялся в популярных фильмах "Громовое сердце" (1992), "Маверик" (1994), "Крепкий орешек: Месть" (1995), "Зеленая миля" (1999), где сыграл вместе с Томом Хэнксом, а также во франшизе "Сумерки" (2009). Он работал с ведущими режиссерами и актерами – от Ричарда Доннера и Джона Мактирнана до Аарона Соркина и Тейлора Шеридана.

На телевидении Грэм также оставил заметный след. Его можно было увидеть в сериалах "Северная экспозиция", "Одинокий голубь", "Американские боги" и др. В последние годы он снимался в проектах Paramount+ "1883" и "Tulsa King", а также в сериале Marvel Studios "Echo". Одной из последних его работ стало участие в сериале "Собаки резервации", который был посвящен жизни молодежи из коренных американских сообществ.

Помимо актерского мастерства, Грин получил признание и в музыкальной сфере, получив премию "Грэмми". Он также был удостоен канадской премии "Джемини" и "Канадской кинопремии", имел звезду на Аллее славы Канады и в 2016 году стал кавалером Ордена Канады. В 2025 году он получил Награду генерал-губернатора за вклад в исполнительские искусства.

Даже после диагноза, который подорвал его здоровье, Грэм Грин не оставил профессию. Он продолжал работать и оставил после себя еще один будущий проект – триллер "Ледопад" с Джоэлом Киннаманом.

Семья актера

Особое место в жизни актера занимала семья. В течение 35 лет он был в браке с актрисой и режиссером Хилари Блэкмор. Супруги воспитали дочь Лилли Лазар-Грин, а недавно стали бабушкой и дедушкой для внука Тарло. Друзья и коллеги Грина отмечают, что именно семья всегда была его главной опорой, а отношения с женой называли одним из самых крепких в Голливуде.

