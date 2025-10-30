Украинскую диджейку облили искусственной кровью в Европе: кто и почему это сделал. Фото

Во время выступления украинской диджейки E.LINA на музыкальном мероприятии Boiler Room в столице Португалии – Лиссабоне произошел неприятный инцидент. Неизвестные облили ее искусственной кровью прямо во время работы.

Жидкость попала не только на диджейку, но и аппаратуру, ее сумку с пластинками и даже других посетителей мероприятия. Однако, несмотря на возмутительную ситуацию, украинка продолжила свое выступление и еще час играла для слушателей. Об этом она сообщила на личной странице в Instagram.

По словам E.LINA, разливание крови по концертной площадке было актом протеста в поддержку Палестины в конфликте с Израилем. Диджейка не стала скрывать, что этот поступок стал для нее настоящим шоком, особенно учитывая то, что в Украине до сих пор продолжается террористическая война.

"Это меня глубоко шокировало. Война в Украине не закончилась. Этот поступок показался мне крайне пренебрежительным и лишенным человечности. Искусство тоже может быть формой сопротивления, но оно никогда не должно происходить ценой эмпатии. Нельзя бороться с одной болью, не уважая другую. Сейчас все взгляды могут быть прикованы к Палестине, но Украина тоже продолжает кровоточить. Это не соревнование в страданиях – это напоминание о том, что войны не заканчиваются, когда внимание переключается на что-то другое", – отметила украинка.

E.LINA отметила, что выступала на мероприятии ради того, чтобы представить родную страну и продемонстрировать свою музыку. Она призвала людей всегда выбирать осознанность, а не агрессию, и уважать боль друг друга.

Почему состоялась акция протеста

Техно-вечеринки Boiler Room начали активно бойкотировать в разных уголках мира, в частности Детройте, Лондоне и Сан-Франциско, из-за смены владельца. Недавно платформу приобрела компания Superstruct Entertainment, которая принадлежит фонду Kohlberg Kravis Roberts (KKR). Эта фирма имеет инвестиции в компаниях, рекламирующих израильские поселения на территории Палестины.

