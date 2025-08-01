В Москве обнаружили мертвым 60-летнего актера Максима Глотова – уроженца Одессы, который, несмотря на свое происхождение, активно поддерживал страну-агрессора и бесстыдно гастролировал в Крыму. Печальная ирония: жизнь "звезды" закончилась в полном одиночестве, в собственной квартире, где его и нашли почти через неделю после исчезновения.

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Об исчезновении Глотова первыми забили тревогу его знакомые, которые не могли до него дозвониться еще с 27 июля. Росмедиа пишут, что утром 1 августа они обратились в МЧС и полицию. Правоохранители открыли дверь в квартиру, где обнаружили тело актера без признаков жизни. По предварительным данным, следов насильственной смерти не найдено, а окончательную причину установит судебно-медицинская экспертиза.

Последние годы жизни Глотова выглядели совсем не как в кино: некогда востребованный актер с более 120 ролями в фильмах и сериалах оказался на обочине профессии. Вместо красных дорожек – работа водителем и съемная комната.

Глотов родился 29 января 1965 года в Одессе. Учился в Саратове, играл в театрах Казани, Одессы, Саратова и Москвы. Начинал с амплуа героев в спектаклях и ролей в фильмах, но со временем – как и многие коллеги по цеху – предпочел другие "роли": участника гастролей в Крыму, промоутера российской пропаганды и фигуранта "Миротворца".

В базу украинского сайта Глотов попал неслучайно: актера неоднократно фиксировали на незаконных выступлениях в оккупированном Крыму, в частности во время фестивалей в "Артеке". Последний раз его видели там в июне 2025 года – на кинофестивале "Алые паруса", где он участвовал в съемках фильма с детьми. Знакомые тогда говорили, что он был веселый и живой. Но, как выяснилось, ненадолго.

Актер в последнее время не поддерживал связь с родственниками. Его родители и сын живут в Одессе, а двоюродный брат – в Рязани. В Москве Глотов жил сам. В новостях о нем – ни одного упоминания о жене, друзьях рядом или планах на будущее.

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