Украинские звезды обнажат тело и душу ради одной женщины: премьера спектакля 18+ 'Септима' в Киеве

Уже 3 июня в Киевском национальном академическом Молодом театре состоится премьера танцевального спектакля-рефлексии "СЕПТИМА" режиссера Назара Дидыка, хореографа-постановщика спектакля "Шкаф" и режиссера танцевальной сказки "12 месяцев".

Это история о танцовщице по имени Лана, которую убивают прямо во время выступления. Но смерть здесь – не финал. Она становится входом в пространство между мирами, где тело уже молчит, а сознание продолжает говорить.

"Эта история – о внутреннем мире человека, который часто никто не видит.

Мне хотелось создать не просто танцевальную постановку, а ощущение. Как сон, после которого еще долго не можешь вернуться в реальность", – говорит актриса и танцовщица Лана Ерниязова, которая сыграла главную роль.

Спектакль буквально вырывается за пределы сцены. Визуальная проекция, танец, короткометражные истории, музыка и анимация существуют одновременно и переплетаются прямо на глазах у зрителя.

А вот голосом души хрупкой танцовщицы станет один из самых мужественных актеров украинского кино – Артемий Егоров. Он станет проводником героини между параллельными мирами и раскроет тайны ее любви и сексуальности на сцене.

"Шанс сыграть в такой истории – один на всю жизнь. "СЕПТИМА" стала для меня совершенно новым опытом: я никогда профессионально не занимался танцем и не представлял себя частью подобного спектакля. Стать голосом женщины и плакать из-за ее чувств. Стать на каблуки, чтобы почувствовать женскую осанку в мужском теле. Во время репетиций мы много говорили не о сценах, а об ощущениях – остающихся в человеке после потери, после любви, когда живешь внутри воспоминаний. И я думаю, каждый зритель узнает в этом что-то очень свое", – делится Артемий Егоров.

В спектакле также сыграют Павел Симакин – победитель проекта "Танцы со звездами. Движение к жизни", Александр Прохоров – серебряный призер шоу "Танцы со звездами", а также танцовщики Галина Трофимова, Владимир Марчук и Богдан Журбенко, которых зрители знают из клипов и сцены со звездами шоу-бизнеса.

Сценарий написал Даниил Голованов. Над хореографией работали Анна Карелина – победительница "Танцев со звездами 2021" – и Павел Симакин.

Премьера спектакля "СЕПТИМА" 18+ состоится 3 июня 2026 года в 18:00 в Киевском национальном академическом Молодом театре.

