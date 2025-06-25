Украинская телеведущая чудом забеременела в 46 лет: кто такая Инна Шевченко, которой врачи почти не давали шансов

Украинская телеведущая Инна Шевченко, которая в течение длительного времени работала в программе "Факты" на телеканале ICTV, смогла забеременеть в 46 лет. Очень долго журналистка вместе со своим мужем, французским режиссером Лораном Жави мечтали стать родителями, поэтому вместе прошли довольно нелегкий путь, и в конце концов произошло чудо. Осенью у них должен родиться малыш.

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Как рассказала ведущая в интервью "Коротко про", забеременеть она смогла с помощью искусственного оплодотворения и только с третьей попытки. Врачи почти не давали шансов, что Инна Шевченко станет мамой, поэтому даже предлагали взять донорскую яйцеклетку, однако она отказалась.

"У меня экстракорпоральное оплодотворение (процесс, при котором яйцеклетки оплодотворяются сперматозоидами вне женского организма, в лабораторных условиях. – Ред.) Дело в том, что до 44 лет мне ни один гинеколог никогда не говорил, что стоит поспешить. В Украине я проверялась, мой муж проверялся, и никто не акцентировал, что надо быстрее, скажем так, беременеть не натуральным путем. Потому что после 38-ми идет первое падение детородной функции у женщины, а после 43-х – резкий спад, буквально до 5% шансов. Я начала консультироваться с французскими врачами, потом началось полномасштабное вторжение, мы год находились в большом шоке. И только через год решили, что надо ускорять эти процессы. Мы пошли к репродуктологу, и он говорит: "Вам 44, если бы вы пришли в 43, у вас бы было гораздо больше шансов. А так – 5%". Мне предлагали взять донорскую яйцеклетку, потому что так будет проще. Но я не захотела и таки настаивала на том, что будем пробовать с моими. Тем более, у меня были хорошие анализы. Нам действительно повезло, что у нас получилось. А получилось у нас с третьей попытки. И это реально просто чудо", – поделилась ведущая.

Как призналась Инна Шевченко, путь к заветной беременности был сложным в моральном, материальном и эмоциональном планах, поскольку в определенные моменты казалось, что удалось достичь положительного результата, однако затем наступал период разочарования. И все же ведущая не опустила руки, ведь она все время получала сильную поддержку мужа. Хотя, как отметила журналистка, в их семье она больше верит в чудеса, а любимый в науку и проценты, он всегда был рядом.

По словам Инны Шевченко, длительный период попыток зачать ребенка отразился и на ее теле. В течение двух лет она принимала гормоны, из-за чего начала набирать вес, и потеряла подтянутую форму. Ведущая начала постепенно принимать новую себя, а когда стал виден округлый животик, все волнения относительно фигуры почти исчезли.

"Когда почувствовала толчки, связь с малышом внутри, совсем по-другому начала воспринимать свое тело. Сейчас я смотрю на него как на что-то материнское, которое не столько для красоты, сколько для создания жизни. Сейчас совершенно иначе воспринимаю свои объемы. Мне даже приятно чувствовать себя такой", – рассказала ведущая.

Стоит отметить, что Инна Шевченко почти 12 лет была ведущей "Фактов" на ICTV, однако после начала полномасштабной войны прекратила свою деятельность на телевидении. Долгое время она работала по специфическому графику: неделю выходила на работу, а две – отдыхала. В выходные она летала во Францию к мужу. Именно в этой стране ведущая и встретила большую войну, поэтому решила остаться там.

Кстати, Инна Шевченко связала себя узами брака с Лораном Жави во Франции и имеет там три официальные фамилии: "У меня украинский паспорт до сих пор, как и заграничный, на фамилию Шевченко. Моя девичья фамилия Яценко фигурирует в документах о браке, потому что там я выходила замуж как Яценко. В страховых документах очень часто фигурирует фамилия Шевченко-Яценко. Иногда фигурирует фамилия мужа – Жави, потому что они хотят меня как-то привязать к Франции, и иногда пишут Шевченко-Жави или Жави-Шевченко. Во французской базе фигурируют все три фамилии, и я могу ими пользоваться".

Также Инна Шевченко имеет два собственных бизнеса. Она является владелицей бренда женской одежды, а также магазина, где продает винтажные и антикварные вещи из Франции.

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