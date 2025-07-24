Телеведущая Инна Шевченко, которая чудом забеременела в 46 лет, рассекретила впечатляющую цену 'безлимитного' ЭКО

Украинская телеведущая Инна Шевченко, которая прошла довольно нелегкий путь, чтобы в конце концов забеременеть в 46 лет, раскрыла, во сколько ей обошлось искусственное оплодотворение. По словам журналистки, ее муж, режиссер Лоран Жави, нашел испанскую клинику, которая предлагала "безлимитное" ЭКО за 18 тысяч евро. Однако тогда супруги отдали за процедуру €13 000, поскольку действовала акция.

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Как объяснила ведущая, по этой программе она получила возможность попробовать забеременеть с помощью ЭКО в течение двух лет. Об этом она рассказала в интервью Маричке Падалко.

"Лоран мониторил много форумов женских и нашел испанскую клинику, которая предлагала очень интересную программу "безлимитную" на два года. Это такая у них акция тогда была. Ты платишь сумму значительно большую, чем одна попытка стоит. Самая дешевая была в Стамбуле. Это 2,5 тысячи долларов, но без гормонов, проживания, без ничего. Все вместе это получается где-то 6,5 тысяч. В Испании одна попытка, но уже туда входят медикаменты, стоит где-то 6,5 тысяч долларов, а проживание это все за твой счет. Мы нашли эту программу на два года. Была скидка, обычно 18 тысяч евро, а у нас по акции 13 тысяч", – сказала журналистка.

Инна Шевченко поделилась, что врачи убеждали ее пытаться забеременеть с донорской яйцеклеткой, однако для нее было очень важно использовать свой биоматериал. Ведущая была готова пережить 4-5 попыток, которые входили в программу, чтобы получить шанс стать мамой.

"Мы действительно эти два года жили в постоянном ожидании чего-то. Ожидании поездки, результатов, этих анализов. Было оплодотворено два эмбриона, один оказался без генетических поломок. Один единственный. И никто не гарантировал, что он приживется абсолютно. Мне его подсаживали. Я боялась передвигаться, что-то тяжелое взять, вообще ходить. Мы как раз тогда летели из Испании. Я помню муж все носил, там, чуть ли не меня на руках", – рассказала ведущая.

Однако, к счастью, все прошло успешно и теперь Инна Шевченко носит малыша под сердцем. Она вспомнила, что через месяц после ЭКО делала не один тест на беременность и ждала, когда вторая полоска четко проявится. Эта попытка для ведущей была третьей и у нее было внутреннее ощущение, что все будет хорошо.

Напомним, что о своей беременности Инна Шевченко сообщила в июне этого года. Врачи почти не давали шансов, что журналистка сможет стать мамой, однако она не опускала рук. Путь к заветной беременности был сложным для ведущей в моральном, материальном и эмоциональном планах, ведь иногда казалось, что удалось достичь положительного результата, но затем наступал период разочарования. Однако возле Инны Шевченко всегда был ее муж, который стал сильной поддержкой.

Заметим, что почти в течение 12 лет она была ведущей "Фактов" на ICTV. Инна Шевченко поставила паузу в телевизионной карьере после начала большой войны и переехала к мужу во Францию. Она является владелицей бренда женской одежды, а также магазина, где продает винтажные и антикварные вещи.

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