Украинская певица победила на 'Испания имеет талант': зал аплодировал стоя. Видео

Украинская певица Наталья Степанская победила в шоу "Испания имеет талант" в 10 сезоне. Она исполняла песню We are the champions культовой группы Queen. Однако перформанс артистки был необычным – в стиле оперы.

Видео дня

После выступления зал аплодировал стоя от восторга. Как сообщает местное издание Marca, Наталья Степанская была одним из трех фаворитов среди зрителей. В этот список также попали урбан-танцевальный коллектив Chibi Unity и победители мирового битбокса Sarukani.

Определение победителя "упало на плечи" жюри. Их выбор остановился на украинке. Она тоже была фаворитом ведущего.

"У меня нет слов. Я не знаю, что произошло. Спасибо вам от всей души. Это невероятно. Кажется, я сплю. Я буду помнить это всю свою жизнь, спасибо", – поделилась впечатлениями певица.

Ее выступление также высоко оценил один из членов жюри Ристо Мехиде: "Почему вы перестали аплодировать... Я впервые вижу, что лирическое пение может выиграть "Испания имеет талант", и я счастлив. Какой отличный номер, спасибо".

Позже он также добавил: "Я скажу вам одну вещь. Прежде всего, поздравляю, но посмотрите на то, что вы говорите, а это очень важно... Не существует несбыточных мечтаний. Вы всегда можете их осуществить".

Уже после определения Натальи Степанской победительницей на связь с ней вышли самые родные люди, поздравившие с новым достоянием. Среди них была двоюродная сестра певицы, говорящая на украинском языке.

Ранее OBOZ.UA писал, что 12-летняя беженка из Украины прошла в финал нидерландского нацотбора на детское Евровидение. Она рассказывала, что стала победительницей 9-го сезона "Украина имеет талант", а также дошла до финала конкурса "Голос дети".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!