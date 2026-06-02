УкраїнськаУКР
русскийРУС

Украинка завоевала золото на чемпионате мира по современным танцам: фантастическое выступление покорило жюри, но в сети нашли к чему придраться

Катерина Галущенко
Шоу Oboz
3 минуты
1,0 т.
Украинка завоевала золото на чемпионате мира по современным танцам: фантастическое выступление покорило жюри, но в сети нашли к чему придраться
Google Subscribe

Будьте первыми в курсе главного – подпишитесь на Новини на OBOZ.UA в Google

Подписаться

Украинская танцовщица из Запорожья Кира Кравчун получила золотую медаль на чемпионате мира IDF по современным танцам, который состоялся в Испании. Выступление девушки принесло ей титул чемпионки мира в своей категории и самые высокие оценки от судей.

По словам самой Кравчун в Instagram, она была единственной представительницей Украины в категории контемпорари. Девушка отметила, что путь к победе состоял из многолетней подготовки и постоянной работы над техникой и сценической подачей.

"Чемпионка мира, меня переполняют эмоции сейчас, не хватает слов. Наверное осознаю это позже. Часы в зале, много работы и снаружи, и внутри, ежедневная работа над собой и многое другое, что знают только близкие. Я единственная представляла Украину в этой категории и сегодня впервые", – рассказала Кравчун.

Украинка завоевала золото на чемпионате мира по современным танцам: фантастическое выступление покорило жюри, но в сети нашли к чему придраться

Во время награждения девушку объявили последней. Именно она заняла верхушку подиума, получила диплом и медаль. В частности, во время награждения все в зале слушали гимн Украины.

В сети после публикации видео с самим ее выступлением, которое разместила школа из Запорожья, где училась Кира Кравчун, часть пользователей раскритиковала сам номер. Дискуссии возникли вокруг сценического образа и стилистики постановки.

Комментаторы после слов похвалы обратили внимание на костюм исполнительницы, отмечая, что он, по их мнению, отвлекал от движений. В частности, писали: "Девушка молодец, но, кажется, костюм немного неудачный – много лишней ткани болтается, что отвлекает и скрывает всю полноту и плавность движений".

Украинка завоевала золото на чемпионате мира по современным танцам: фантастическое выступление покорило жюри, но в сети нашли к чему придраться

Другая пользовательница выразила сомнения относительно танцевальной природы номера, называя его более зрелищным и цирковым. Там появлялись такие мнения: "Очень талантливая, но танца не заметила, это более цирковой номер. Я не эксперт, конечно. Если награда за танец, то жюри лучше понимает. Мне выступление понравилось, но не как танец", а также "Классно. Но на танец не сильно похоже".

Украинка завоевала золото на чемпионате мира по современным танцам: фантастическое выступление покорило жюри, но в сети нашли к чему придраться

Ранее OBOZ.UA писал, что украинские танцовщики одержали историческую победу на Blackpool Dance Festival 2026. Они стали первой украинской профессиональной парой, которая выиграла соревнования в самой престижной категории.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!

УкраинаЗапорожье
Редакционная политика