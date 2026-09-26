Украинка встретила звезду "Района Беверли-Хиллз" в магазине: Ян Зиринг поразил сеть своим молодым внешним видом в 62 года

Украинка по имени Валентина рассказала, что обычный поход в магазин в США подарил ей массу положительных эмоций, ведь она встретила актера Яна Зиринга, наиболее известного зрителям по роли Стива Сендерса в сериале "Район Беверли-Хиллз". Женщина решилась подойти к 62-летней знаменитости и рассказать, что все детство смотрела культовый проект с его участием, а после небольшой беседы он сам предложил сфотографироваться.

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Об этой приятной встрече украинка рассказала на платформе Threads. Чтобы немного вовлечь аудиторию в обсуждение, в посте она не назвала имя звезды экранов 90-х годов, однако актера мгновенно узнали, ведь он до сих пор выглядит удивительно молодо.

"Вечер пятницы, еду с работы, разговариваю с подругой о том, как в США все меняется, растут цены и так далее. Захожу в магазин, покупаю продукты, стою в очереди у кассы и вижу, как входит он. Я бросила корзину и подошла к нему, чтобы сказать: "Привет. Я Валентина из Украины, смотрела сериал с вашим участием после школы. Знаю, что к вам постоянно подходят люди, поэтому о фото не прошу. А он мне: "Let's take a photo" ("Давайте сделаем фото")", – поделилась украинка.

В комментариях под постом пользователи сети искренне порадовались за женщину, но в то же время многие обратили внимание именно на внешний вид Яни Зиринга. На лице актера появилось не так много морщин и он до сих пор не утратил свою харизму, поэтому даже сложно сказать, что ему уже 62 года.

"Крутой. А он отлично выглядит в свои 62 года".

"Как же он свежо выглядит!"

"Стив (имя персонажа Яна Зиринга. – Ред.) как замороженный. Не изменился".

"Боже мой, это же Стив! Как же он круто выглядит в свои 60+".

"Вск меняется, цены меняются, только этот чувак выглядит как прежде".

Что известно об актере

Ян Зиринг родился 30 марта 1964 года в Нью-Джерси. Свой путь в шоу-бизнесе актер начал в 12 лет, а к такому шагу его всегда подталкивала мама. Агенты предложили Зирингу роли в нескольких голливудских фильмах, однако настоящая слава пришла к нему после участия в сериале "Район Беверли-Хиллз".

Роль Стива Сендерса сделала артиста узнаваемым среди широкой аудитории, благодаря чему он увеличил свою фан-базу и часто становился звездой телевизионных проектов. Среди других успешных фильмов с участием Яни Зиринга можно назвать: "Акулий торнадо", "Болотное существо", "Приливная волна зомби" и другие.

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