'Уходи из школы! Ты из России!' Одноклассники затравили дочь блогера Скальницкой за русский язык: она 'наехала' на учителей

Украинский блогер и предприниматель Анастасия Скальницкая пожаловалась, что ее дочь Милану затравили в школе из-за того, что она разговаривает на русском языке. По словам интернет-деятельницы, одноклассники довольно грубо оскорбляют девочку, поэтому ей неоднократно приходилось поднимать этот вопрос с учителями.

Скальницкая убеждена, что преподаватели должны объяснять ученикам, что люди могут общаться на разных языках и поощрять к изучению соловьиного. Об этом она рассказала в интервью Василию Тимошенко.

Как отметила Анастасия Скальницкая, ее дочь прекрасно понимает родной язык, однако пока не может свободно на нем общаться, поэтому переходит на русский. Блогер пытается мягко донести до Миланы, что общаться на соловьином это круто, поэтому они постепенно улучшают свой украинский. Более того, как отметила предпринимательница, девочка является искренней патриоткой своей Родины, но это не уберегает ее от травли из-за языка.

"Ей в грубой форме говорят: "Уходи из школы! Ты из России!". Но у меня Милана характерная. Она им ответила: "Нет, я могу так разговаривать". Она спорит", – рассказала интернет-деятельница.

Анастасию Скальницкую сильно возмущает, что к ее дочери так пренебрежительно относятся сверстники. Блогер отметила, что из-за этого неоднократно приходила в школу и "наезжала" на учителей.

"Как такое возможно? Почему вы не говорите всем: "Смотрите, есть детки, которые разговаривают на украинском языке, есть, которые на русском. Давайте будем учить украинский язык, это так классно. Надо на уроках разговаривать на украинском". Все, они привыкнут и сами перейдут. Со взрослыми то же самое", – высказалась предпринимательница.

К тому же, во время разговора Скальницкая вспомнила скандальное заявление инфлюенсера Елены Мандзюк, которая в одном из своих постов указала, что ее дети могут побить сверстников, если те общаются на русском. Предпринимательница считает такие слова абсурдными и подчеркнула, что сама сможет наброситься с кулаками на человека, который заденет ее дочь из-за языка.

