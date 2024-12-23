Участница 'Холостяка 13' назвала три самых больших разочарования после вылета из шоу

Участница романтического шоу "Холостяк 13", блогер Маричка Довбенко, которая покинула реалити после первой встречи с ветераном российско-украинской Александром "Тереном" Будько, назвала три самых больших разочарования после вылета. По словам девушки, она была недовольна как главным героем проекта, так и отношением творцов к претенденткам на сердце общественного деятеля.

Видео дня

Об этом владелица YouTube-канала "У ліжку" рассказала в интервью для "Люкс ФМ". Она призналась, что совершенно не ощущала искренности на шоу.

"Первое разочарование – это, наверное, сам "холостяк". Я была немного знакома с Александром, и он мне показался очень искренним и настоящим человеком. Но я поняла, что когда идешь в такой крупный проект, надевается миллион масок, за которыми человек теряется. Если говорить о подлинности, там я ее не почувствовала", – поделилась блогер.

Вторым разочарованием для Марички Довбенко было отношение команды "Холостяка 13" к девушкам. По словам участницы проекта, их воспринимали как своеобразный материал. Блогер пояснила, что к моменту подписания контракта участниц "носили на руках", а затем ситуация кардинально изменилась. Она отметила, что наибольшую разницу ощущают девушки, которые не получили розу, ведь их просто "прекращают замечать".

"На первой вечеринке нам практически не давали пить, чтобы мы не выходили из кадра в туалет. Мы просили: "Дайте, пожалуйста, нам воды". Максимум, что нам приносили, это алкоголь, чтобы мы могли больше говорить", – рассказала блогер.

А третьим разочарованием для Марички Довбенко стало то, что в рамках реалити, по ее словам, почти не раскрывались общественно важные темы. Девушка считала, что в 13 сезоне "Холостяка" будет акцентироваться внимание на войне, ветеранах и инклюзивности, однако все оказалось не совсем так.

Ранее OBOZ.UA писал, что военный-модель Назар Грабарь подловил "Холостяка" на лжи, из-за которой он отказался участвовать в реалити.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!